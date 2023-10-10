العلماء يلاحظون الشفاء الذاتي في المعادن، مما يؤكد نظرية عمرها عقد من الزمن

لاحظ الباحثون في مختبرات سانديا الوطنية عملية الشفاء الذاتي في المعادن، مما يؤكد النظرية التي تنبأ بها الدكتور مايكل ديمكوفيتش قبل عقد من الزمن. واكتشف العلماء أن التشقق المجهري في البلاتين، الناتج عن التمدد المتكرر، توقف عن النمو وبدأ في شفاء نفسه. وقد لوحظت هذه الظاهرة غير المتوقعة أثناء تجارب الكسر على المعادن النانوية البلورية.

لاحظ الدكتور ديمكوفيتش، الأستاذ في جامعة تكساس إيه آند إم، وتلميذه غوشيانغ شو، بالصدفة، الشفاء التلقائي في محاكاة للكسور قبل عشر سنوات. وبينما كانوا متشككين في البداية، اكتشفوا أن باحثين آخرين لاحظوا أيضًا نفس التأثير في عملهم في النمذجة.

استخدمت كل من المحاكاة والتجربة الحديثة معادن بلورية نانوية ذات حجم حبيبي صغير، مما يسهل دراسة الشفاء الذاتي. ووجد الباحثون أن حدود الحبوب، الشائعة في العديد من المعادن والسبائك، يمكن أن تؤثر على شفاء الشقوق اعتمادًا على اتجاه هجرة الحدود بالنسبة إلى الشقوق.

إن تأثير هذا العمل هو نقل التنبؤ النظري للشفاء الذاتي في المعادن من لوحة الرسم إلى الواقع. ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن تحسين الهياكل المجهرية للشفاء الذاتي يعد مهمة صعبة تتطلب المزيد من البحث.

التطبيقات المحتملة للمعادن ذاتية الشفاء واسعة النطاق. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان الشفاء الذاتي ممكنًا في المعادن التقليدية ذات أحجام الحبوب الأكبر. ومن المهم أن نلاحظ أن التجارب أجريت في بيئة فراغية، وأن وجود مادة غريبة يمكن أن يتداخل مع عملية الشفاء.

إن تأكيد ظاهرة الشفاء الذاتي في المعادن ليس فقط تجربة مثيرة، ولكنه أيضًا التحقق من صحة النماذج النظرية لسلوك المواد. يعتقد الدكتور ديمكوفيتش أن هذه النتيجة تجلب الأمل بأن هذه النماذج تسير على المسار الصحيح.

تم نشر هذا البحث الذي يحمل عنوان "الشفاء الذاتي لشقوق التعب عن طريق اللحام البارد" في مجلة الطبيعة.

مصادر:

– مختبرات سانديا الوطنية – http://www.sandia.gov/

– جامعة تكساس إيه آند إم – https://www.tamu.edu/

– الطبيعة – https://www.nature.com/