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اكتشاف مدهش: ذكور نحل العسل ليست كسولة على الإطلاق

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
اكتشاف مدهش: ذكور نحل العسل ليست كسولة على الإطلاق

توصل باحثون من جامعة كونستانز ومعهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان إلى اكتشاف مفاجئ حول ذكور نحل العسل، والمعروفة أيضًا باسم الطائرات بدون طيار. على عكس سمعتهم السابقة كأعضاء كسالى في المستعمرة، اتضح أن الطائرات بدون طيار يمكن أن تكون الأفراد الأكثر نشاطًا.

استخدم الباحثون نظام تتبع يسمى BeesBook لمراقبة حركة ونشاط الطائرات بدون طيار المميزة بشكل فردي. ووجدوا أن الطائرات بدون طيار تمر بفترات من النشاط الزائد المتزامن، تكون خلالها أسرع الأفراد في المستعمرة. تتزامن فترات فرط النشاط هذه مع الوقت الذي تنطلق فيه الطائرات بدون طيار في رحلات التزاوج.

يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن الطائرات بدون طيار كسولة ومملة. ويظهر أنهم يكيفون سلوكهم مع مهمتهم، ويحافظون على الطاقة عن طريق قصر نشاطهم على فترات محددة من اليوم. وخارج هذه الفترات، يظلون غير قادرين على الحركة نسبيًا.

ووجد الباحثون أيضًا أن الطائرات بدون طيار تتواصل وتتخذ قرارات جماعية حول موعد مغادرة العش لرحلات التزاوج. لا تزال الآليات الدقيقة لهذا الاتصال غير معروفة وستكون محور البحث المستقبلي.

بشكل عام، توضح هذه الدراسة أن الطائرات بدون طيار تلعب دورًا حاسمًا في النجاح الإنجابي لمستعمرات نحل العسل. على الرغم من سمعتهم بأنهم كسالى، إلا أنهم يساهمون في المستعمرة من خلال الحفاظ على الطاقة وتحقيق أقصى قدر من النجاح الشامل.

يلقي هذا البحث الضوء على الديناميكيات المعقدة داخل مستعمرات نحل العسل ويسلط الضوء على أهمية دراسة كل جانب، حتى تلك التي قد تبدو غير مثيرة للاهتمام أو يتم تجاهلها. ويؤكد على الحاجة إلى تحدي المفاهيم المسبقة واستكشاف سبل جديدة للبحث.

المصدر: جامعة كونستانز

المرجع: Louisa C. Neubauer et al، طائرات بدون طيار لنحل العسل تكون مفرطة النشاط بشكل متزامن داخل العش، سلوك الحيوان (2023). DOI: 10.1016/j.anbehav.2023.05.018

By غابرييل بوتا

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