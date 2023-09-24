تحتفل أتلانتيك نيوز بالذكرى الخمسين لتأسيسها باعتبارها آخر كشك بيع الصحف المتبقي في هاليفاكس

تحتفل أتلانتيك نيوز، آخر كشك بيع الصحف المتبقي في هاليفاكس، بالذكرى الخمسين لتأسيسها في نهاية هذا الأسبوع. المتجر، الذي افتتحه بات دوهرتي في الأصل عام 50، نجا من المشهد المتغير لوسائل الإعلام المطبوعة والمنافسة المتزايدة من المنصات عبر الإنترنت.

عندما افتتح دوهرتي مجلة أتلانتيك نيوز لأول مرة، كانت الطباعة هي الشكل السائد لوسائل الإعلام. يقدم كشك بيع الصحف مجموعة واسعة من المجلات من جميع أنحاء العالم، والتي تلبي مختلف الاهتمامات. ومع ذلك، مع نمو هاليفاكس وانتشار الإنترنت، أغلقت العديد من أكشاك بيع الصحف الأخرى أبوابها، تاركة أتلانتيك نيوز باعتبارها الناجي الوحيد.

تولى المالكان الحاليان، ميشيل وستيفن جيرارد، إدارة المتجر في عام 1998 وعملا بجد للحفاظ على نجاحه. لقد تكيفوا مع الأوقات المتغيرة، وقدموا خدمات جديدة مثل طباعة الصحف حسب الطلب من خلال PressReader. لقد قاموا أيضًا بتوسيع عروضهم لتشمل الكتب وأعمال الفنانين المحليين.

في حين أن الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت تحديات أمام صناعة الطباعة، استمرت أتلانتيك نيوز في الازدهار. أشارت ميشيل جيرارد إلى أنه على الرغم من أن الناس يقضون الكثير من الوقت على أجهزتهم، إلا أنه لا تزال هناك رغبة في الابتعاد عن الشاشات والعودة إلى الوسائط المطبوعة المادية.

جلبت جائحة كوفيد-19 مجموعة أخرى من التحديات، لكن عائلة جيرارد تمكنت من اجتياز الأوقات الصعبة والحفاظ على عمل المتجر. لقد لاحظوا أحداثًا مهمة تتكشف من خلال صفحات المجلات في أكشاك بيع الصحف الخاصة بهم، وعاشوا التاريخ بشكل مباشر.

في الذكرى الخمسين لتأسيسها، تفكر أتلانتيك نيوز في إرثها الطويل الأمد والتأثير الذي أحدثته على المجتمع. يظل المتجر مؤسسة محبوبة في هاليفاكس، حيث يقدم مجموعة مختارة من المجلات والكتب للعملاء الذين يقدرون قيمة الوسائط المطبوعة.

مصادر:

– أخبار سي بي سي: [أدخل URL]