تكشف المصنوعات الخشبية في شلالات كالامبو عن التقدم البشري المبكر

توصل باحثون من جامعة ليفربول وجامعة أبيريستويث إلى اكتشاف رائد في شلالات كالامبو بزامبيا. ومن خلال فحص الخشب المحفوظ الذي يعود تاريخه إلى 476,000 ألف عام، وجد الفريق أدلة على تقنيات النجارة المتقدمة من قبل أسلاف الإنسان الأوائل الذين سبقوا الإنسان العاقل. وهذا يتحدى المعتقدات السابقة بأن البشر استخدموا الخشب فقط لأغراض بسيطة مثل إشعال النار وصناعة الأدوات الأساسية.

تشير القطع الأثرية المكتشفة في شلالات كالامبو إلى أن هؤلاء البشر القدماء قاموا عمدًا بتشكيل ودمج قطعتين من الخشب لإنشاء هياكل، ربما منصات أو أجزاء من المساكن. يشير هذا إلى مستوى من المهارات الحرفية والبناء في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. تم الحفاظ على الخشب جيدًا بشكل استثنائي بسبب ارتفاع مستويات المياه في الموقع.

تتحدى هذه النتائج أيضًا فكرة أن البشر في العصر الحجري كانوا بدوًا تمامًا. يشير وجود موارد وفيرة بالقرب من شلالات كالامبو إلى أن هؤلاء البشر الأوائل ربما استقروا في المنطقة، مستخدمين مصدر المياه الدائم والغابات المحيطة من أجل العيش.

كان تأريخ هذه القطع الأثرية القديمة تحديًا، لكن تقنيات التأريخ بالتلألؤ التي استخدمتها جامعة أبيريستويث قدمت رؤى قيمة حول التطور البشري. تسلط طرق التأريخ المتقدمة هذه الضوء على أهمية شلالات كالامبو، حيث كانت عمليات التنقيب السابقة في الستينيات تفتقر إلى مثل هذه التقنيات.

الباحثون المشاركون في مشروع "الجذور العميقة للإنسانية"، الذي يهدف إلى فهم التطور التكنولوجي البشري خلال العصر الحجري، يفكرون في إدراج شلالات كالامبو ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. لا تزال الحفريات مستمرة، ومن المتوقع اكتشاف المزيد من الاكتشافات في هذا الموقع الرائع ذو الأهمية التاريخية.

مصادر:

– برهام، إل.، دولر، جات، كاندي، آي.، سكوت، سي.، كارترايت، سي آر، بيترسون، جي آر، … & نكومبوي، بي (2023). “دليل على الاستخدام الهيكلي المبكر للخشب منذ 476,000 سنة على الأقل”. طبيعة.

- البروفيسور لاري بارهام، جامعة ليفربول

- البروفيسور جيف دولر، جامعة أبيريستويث