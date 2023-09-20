الهيئات الأجنبية: استكشاف الأوبئة واللقاحات عبر التاريخ

في كتاب سايمون شاما الأخير بعنوان "الأجسام الغريبة"، يتعمق في عالم الأوبئة في الماضي والحاضر، ويسلط الضوء على الدروس التي تعلمناها، فضلا عن تلك التي لا نزال بحاجة إلى فهمها. يركز الكتاب في المقام الأول على حياة وعمل فالديمار موردخاي وولف هافكين، العالم الذي طور لقاحات محلية الصنع لمكافحة الكوليرا والطاعون الدبلي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

تأخذ كتابات شاما القراء في رحلة آسرة عبر حياة هافكين، بدءًا من تجاربه المبكرة في الدفاع عن مجتمعه ضد المذابح الروسية وحتى تدريبه في معهد باستور المرموق في فرنسا. وكان لقاح هافكين هو الذي أوصله إلى الهند عام 1893، حيث شهد نجاحه الملحوظ في مكافحة الكوليرا. وفي وقت لاحق، حقق انتصارًا أعظم بلقاح للقضاء على الطاعون الدبلي.

يصف المؤلف بتفاصيل آسرة العملية الدقيقة التي استخدمها هافكين لإنشاء لقاح الطاعون، بدءًا من استخراج السوائل وحتى زراعة العصيات في مرق الماعز. على الرغم من مساهمات هافكين الكبيرة في الصحة العامة في الهند، إلا أن السلطات الاستعمارية البريطانية سئمت منه في النهاية. لقد اعتمدوا على إجراءات أكثر عدوانية، مثل تدمير القرى وطرد السكان الأصليين، والتي غالبًا ما أثبتت عدم فعاليتها. كان نجاح أجنبي مثل هافكين بمثابة ضربة لكبريائهم، مما أدى إلى رحيله في نهاية المطاف عن الهند.

في حين أن شاما يتضمن بعض الرحلات العرضية والقصص الإضافية، فإن إعجابه بهافكين يبرز بوضوح. ويختتم الكتاب بملاحظة داعمة لأنطوني فوسي وتأمل مفاجئ حول دور الدم الأزرق لسلطعون حدوة الحصان في إنتاج اللقاحات.

يثير عمل شاما أسئلة مهمة حول قوة العلم في مكافحة الأوبئة ودور البشر في تدميرهم. على الرغم من التقدم الذي أحرزناه، يرى المؤلف أن أفعالنا، مثل الأسلحة النووية وتغير المناخ، هي التي تشكل تهديدًا أكبر للبشرية.

يعد فيلم "الهيئات الأجنبية" بمثابة شهادة على الحياة والإنجازات الرائعة التي حققها فالديمار موردخاي وولف هافكين. من خلال هذه السيرة الذاتية، يسلط سايمون شاما الضوء على التأثير الهائل الذي يمكن أن يحدثه العلماء الأفراد في مواجهة الأزمات الصحية العالمية.

مصادر:

- شاما، سيمون. "الأجسام الأجنبية: الأوبئة واللقاحات وصحة الأمم."

- وينشستر، سيمون. "معرفة ما نعرفه."