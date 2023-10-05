تتعاون شركة Northrop Grumman مع Voyager Space في مشروع محطة الفضاء التجارية

أعلنت شركة نورثروب جرومان أنها لن تواصل بعد الآن تطوير محطتها الفضائية التجارية الخاصة. وبدلاً من ذلك، ستعقد الشركة شراكة مع Voyager Space، وهو جهد منافس، للمساعدة في تطوير محطة Voyager الفضائية، المعروفة باسم Starlab. وبموجب الشراكة الجديدة، ستركز الشركتان على تطوير أنظمة إرساء مستقلة بالكامل لمركبة الشحن الفضائية Cygnus التابعة لشركة Northrop، مما يمكنها من الالتحام بمحطة Starlab الفضائية.

يُنظر إلى هذا التعاون بين Northrop Grumman وVoyager Space على أنه خطوة كبيرة إلى الأمام لبرنامج Starlab. صرح ديلان تايلور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Voyager Space، أن القدرات التقنية لشركة Northrop Grumman ونجاحها المؤكد في خدمات إعادة إمداد البضائع ستلعب دورًا محوريًا في تسريع تطوير Starlab.

كان كل من Northrop Grumman وVoyager Space يعملان بشكل مستقل على مفاهيم المحطة الفضائية الخاصة بهما. حصلت الشركات على اتفاقيات قانون الفضاء التابع لناسا كجزء من برنامج الوجهات التجارية للمدارات الأرضية المنخفضة (CLD). تهدف هذه الاتفاقيات إلى إنضاج تصاميم محطاتها من أجل المساعدة في تطوير الخلفاء التجاريين لمحطة الفضاء الدولية.

وعلى الرغم من أن مستقبل المحطة المقترحة لشركة نورثروب غير مؤكد، إلا أن الشركة ستنسحب من اتفاقيتها مع وكالة ناسا. تلقت شركة نورثروب 36.6 مليون دولار من إجمالي 125.6 مليون دولار لبعض المعالم التي تم تحقيقها في تلك الاتفاقية. صرحت وكالة ناسا بأنها ستأخذ مبلغ 89 مليون دولار الذي لم تتلقه شركة نورثروب وستخصصه لمعالم إضافية في اتفاقياتها مع Voyager Space وBlue Origin وAxiom Space.

ولم تقدم شركة نورثروب جرومان أسبابًا محددة لقرارها بالانسحاب من تطوير محطتها الخاصة. ومع ذلك، فقد سلط مسؤولو الشركة الضوء في السابق على التحديات المتعلقة بالجدوى التجارية للمحطات التجارية، بما في ذلك القضايا التنظيمية والمسائل المتعلقة بالمسؤولية، فضلاً عن الشكوك حول مشاركة الشركاء الدوليين.

للمضي قدمًا، تظل شركة نورثروب جرومان ملتزمة بمستقبل المدار الأرضي المنخفض التجاري، وسيدعم دورها مع Starlab مبادرات ناسا لتشجيع تطوير محطات الفضاء التجارية كجزء من الاقتصاد المتنامي في مدار أرضي منخفض.

التعاريف:

– Voyager Space: شركة رائدة في تطوير محطة Starlab الفضائية وتشارك في مشاريع فضائية تجارية.

- نورثروب جرومان: شركة تكنولوجيا طيران ودفاع معروفة بعملها في المهام والأنظمة الفضائية.

مصادر:

- آرس تكنيكا

- ناسا