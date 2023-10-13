دعوة للعثور على النيزك التالي الذي هبط في نيوزيلندا

رأى بريندون ريد، رجل من وانجاري، "كرة نارية ضخمة" بشكل مفاجئ أثناء مشاهدة التلفزيون في منزله في وقت متأخر من الليل. مفتونًا بالمنظر، دخل ريد إلى الإنترنت واكتشف موقع fireballs.nz، وهو موقع ويب يوفر معلومات حول النيازك ويسمح للأشخاص بالإبلاغ عن مشاهداتهم. قام بتحميل مشاهدته وتلقى بريدًا إلكترونيًا من جيمس سكوت، الأستاذ في قسم الجيولوجيا بجامعة أوتاجو، الذي أكد أن ما رآه ريد كان بالفعل نيزكًا.

أثار هذا اللقاء اهتمام ريد بالنيازك، وقرر المشاركة في مشروع Fireballs Aotearoa الذي يقوده سكوت. لدى ريد الآن كاميرا كرة نارية مثبتة في منزله، والتي تسجل الأنشطة في سماء الليل وترسل البيانات إلى جامعة أوتاجو. الأمل هو تحديد موقع النيزك التالي الذي سيهبط في نيوزيلندا باستخدام كاميرات الكرات النارية هذه، والتي يمكنها تثليث النيازك. وأوضح سكوت أن نيوزيلندا كان لديها تسعة نيازك معروفة خلال الـ 160 عامًا الماضية، ولم يسقط منها سوى اثنتين منها (تم جمعهما مباشرة بعد الهبوط). تم العثور على السبعة الباقين بالصدفة.

إن عدم وجود نظام مركزي للإبلاغ عن مشاهدات الكرات النارية جعل العثور على النيازك المتساقطة أمرًا صعبًا. وشدد سكوت على الحاجة إلى المزيد من الكاميرات، خاصة في المناطق التي بها فجوات كبيرة في التغطية مثل نورثلاند. في 12 ديسمبر، ستتاح للشبكة النيوزيلندية فرصة فريدة لمشاهدة أول زخة نيزكية مرتبطة بالمذنب 469/Wirtanen. يمكن للأشخاص المهتمين بالمشاركة في المشروع التسجيل على موقع fireballs.nz. الكاميرات الجاهزة متاحة للشراء بسعر 550 دولارًا، ويحتاج المشاركون فقط إلى الوصول إلى مقبس حائط قياسي، وشبكة Wi-Fi جيدة، وطريقة لتوصيل الكاميرا بمبناهم.

الهدف ليس فقط تحديد موقع النيازك في نيوزيلندا، ولكن أيضًا جمع معلومات قيمة حول تكوين النظام الشمسي وتطوره. توفر هذه الصخور نظرة ثاقبة للمراحل الأولى للنظام الشمسي وتطوره مع مرور الوقت.

مصادر:

– مشروع الكرات النارية أوتياروا من قبل قسم الجيولوجيا بجامعة أوتاجو

- البروفيسور جيمس سكوت، قسم الجيولوجيا بجامعة أوتاجو

– موقع fireballs.nz