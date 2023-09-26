يتنبأ العلماء بأضواء شمالية أكثر سطوعًا وأبعد مسافة خلال 20 عامًا

يتوقع العلماء أن الأضواء الشمالية، المعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، ستكون الأكثر سطوعًا والأبعد مدى منذ 20 عامًا. ووفقا لمارك ميش، العالم في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، من المتوقع أن تحدث ذروة النشاط هذه في الأشهر الـ 18 المقبلة، مع وصول الأضواء إلى ذروة سطوعها في خريف عام 2024. ويترقب مراقبو السماء هذا الحدث بحماس.

تنجم الأضواء الشمالية عن اضطرابات في الطقس الفضائي، وغالبًا ما تكون نتيجة للبقع الشمسية ذات المغناطيسية القوية. وعندما تحدث هذه الاضطرابات، تنطلق الجسيمات إلى الفضاء، ويتجه بعضها نحو الأرض. تجد هذه الجسيمات نقاط ضعف في المجال المغناطيسي للأرض، وتصطدم بالغلاف الجوي، وتطلق طاقة تشكل راية النيون في السماء. يمكن لأشعة الضوء الناتجة أن تتخذ أشكالًا مختلفة ويمكن أن تتمدد وتلتف وتتأرجح مع تقدم الليل. يعد عدد البقع الشمسية المسجلة بمثابة مؤشر على قوة ومدى الأضواء.

يمكن أن تختلف ألوان الأضواء الشمالية من الأزرق الداكن إلى الأحمر إلى الأرجواني، اعتمادًا على العناصر التي تواجهها وارتفاع الظاهرة. ينتج غاز النيتروجين ألوانًا زرقاء وحمراء عميقة تمتزج لتكوين اللون الأرجواني عندما تصطدم بالجسيمات النشطة على ارتفاعات منخفضة. على ارتفاعات أعلى، يخلق الأكسجين لونًا أحمر بدلاً من اللون الأخضر، وهو ما يميز الأضواء على ارتفاعات منخفضة.

يمكن رؤية الأضواء الشمالية جنوبًا حتى المكسيك، وقد شوهدت في الولايات المتحدة، بما في ذلك ولايات مثل مينيسوتا وويسكونسن. تساعد توقعات الشفق التي تقدمها جامعة ألاسكا فيربانكس الجمهور على توقع متى وأين يمكن رؤية الأضواء في أمريكا الشمالية وأوروبا وألاسكا.

أفضل وقت لرؤية الأضواء الشمالية في الولايات المتحدة هو خلال فترات الاعتدال والانقلاب، مثل الاعتدال الخريفي الأخير. وعادة ما تؤدي هذه الأحداث إلى اضطرابات وفجوات أكبر في المجال المغناطيسي للأرض، مما يزيد من فرص رؤية الأضواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن دوران الشمس حول نفسها كل 27 يومًا يمكن أن يؤثر على قوة الأضواء. وتتوقع جامعة ألاسكا فيربانكس أنه سيكون هناك نشاط قوي في 22 أكتوبر تقريبًا، بعد يوم قوي بشكل خاص يوم الاثنين.

في حين أنه من الصعب التنبؤ بالولايات التي ستتاح لها الفرصة لرؤية الأضواء الشمالية في الأشهر المتبقية من عام 2023 وأوائل عام 2024، يمكن لمتتبع الشفق القطبي التابع للمركز الوطني للتنبؤ بالطقس الفضائي تقديم معلومات حول متى وأين قد تكون الأضواء مرئية. في الآونة الأخيرة، تمت ملاحظة الأضواء الشمالية عدة مرات في ولاية يوتا، بما في ذلك ليلة الأحد.