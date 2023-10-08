انضم إلى جمعية بيتربورو الفلكية لمشاهدة كسوف جزئي للشمس

تدعو جمعية بيتربورو الفلكية (PAA) الجميع للانضمام إليها يوم السبت 14 أكتوبر في منطقة محمية هارولد تاون لمشاهدة كسوف جزئي للشمس. وخلال هذا الحدث الآسر، سيغطي القمر وجه الشمس جزئيا، مما يخلق ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.

ومن المهم ملاحظة أنه حتى أثناء كسوف الشمس الجزئي، من الضروري استخدام معدات عرض خاصة لحماية عينيك. يمكن أن تسبب الشمس أضرارًا جسيمة لعينيك إذا نظرت إليها بشكل غير صحيح، حتى ولو للحظة قصيرة. ستوفر PAA نظارات الكسوف لضمان المشاهدة الآمنة لجميع المشاركين.

يؤكد ريك ستانكيويتز، مدير الدعاية في PAA، على أهمية استخدام معدات السلامة المناسبة. ويسلط الضوء على أنه لا ينبغي أبدًا محاولة النظر إلى الشمس دون احتياطات السلامة المناسبة.

سيمنحك حضور الحدث الذي تنظمه PAA الفرصة لمشاهدة مشهد سماوي ومعرفة المزيد عن عجائب عالمنا. لمزيد من المعلومات حول الحدث وعلم الفلك بشكل عام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لجمعية بيتربورو الفلكية.

مصادر:

– جمعية بيتربورو الفلكية

– منطقة محمية هارولد تاون

التعاريف:

– كسوف الشمس الجزئي: حدث سماوي حيث يحجب القمر الشمس جزئيا، مما يخلق ظلا جزئيا على الأرض.

– نظارات الكسوف: نظارات خاصة مصممة لحماية العيون أثناء كسوف الشمس عن طريق تصفية أشعة الشمس الضارة.