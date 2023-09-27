الكسوف الحلقي القادم للشمس: ما تحتاج إلى معرفته

من المقرر أن يحدث كسوف حلقي للشمس يوم 14 أكتوبر، مما سيؤدي إلى تعتيم السماء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. وعلى عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، يحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض، مما يجعله يبدو أصغر من الشمس. ونتيجة لذلك، سيخلق القمر تأثير "حلقة النار" حول حوافه خلال المرحلة القصوى من الخسوف.

أفضل مواقع المشاهدة لهذا الحدث ستكون في أجزاء من تكساس ونيو مكسيكو وأريزونا ويوتا وكولورادو ونيفادا وأيداهو وكاليفورنيا وأوريجون. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا في المسار المباشر للكسوف، سيظل مرئيًا ككسوف جزئي في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة القارية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن النظر مباشرة إلى الشمس خلال أي مرحلة من مراحل الكسوف يمكن أن يكون خطيرًا. توصي ناسا باستخدام نظارات الكسوف لمشاهدة الحدث بأمان. تم تصميم هذه النظارات خصيصًا لحماية عينيك من أشعة الشمس الضارة. في حين أنه قد يكون من المغري النظر إلى الشمس عندما يكون القمر مغطى بالكامل، إلا أن حتى قطعة صغيرة من ضوء الشمس يمكن أن تكون ضارة لعينيك، لذلك من الضروري الاستمرار في ارتداء نظارات الكسوف طوال الحدث بأكمله.

إذا كنت مهتمًا بتجربة كسوف الشمس الحلقي، يمكنك العثور على أوقات محددة للمشاهدة في موقعك على موقع الوقت والتاريخ. تذكر إعطاء الأولوية لسلامتك باستخدام الاحتياطات المناسبة لحماية عينيك.

مصادر:

- WCTV / غراي نيوز

- ناسا