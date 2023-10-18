يتيح القياس غير المدمر إمكانية الحوسبة الكمومية القابلة للتطوير باستخدام بتات الإيتربيوم

تسلط دراسة حديثة أجراها فيزيائيون في جامعة إلينوي أوربانا شامبين الضوء على إمكانية استخدام ذرات الإيتربيوم-171 ككيوبتات للحوسبة الكمومية. وقد برزت هذه الذرات، المعروفة بخصائصها الاستثنائية وبساطة قياسها، كمرشحات واعدة لمنصات الحوسبة الكمومية. نجح الباحثون في تحقيق قياس غير مدمر للإيتربيوم-171 كيوبت، مما سمح بإجراء حسابات طويلة ومعقدة تعتبر ضرورية للعديد من الخوارزميات الكمومية.

تعتمد الحوسبة الكمومية على الكيوبتات، وهي أنظمة كمومية ذات مستويين يمكن الوصول إليهما. ومع ذلك، قد يكون العمل مع الذرات أمرًا صعبًا نظرًا لأنه غالبًا ما يكون له مستويات متعددة يمكن الوصول إليها. يبرز الإيتربيوم-171 لأنه عند تبريده إلى أدنى مستويات الطاقة، فإنه يمتلك مستويين كميين فقط يمكن الوصول إليهما. تقلل هذه الخاصية بشكل كبير من احتمال إخراج الذرة من حالة الكيوبت ذات المستويين المطلوبة أثناء العمليات، مما يجعل القياس غير المدمر أسهل بكثير.

على الرغم من أن خصائص الإيتربيوم-171 الفريدة تصلح بشكل جيد للعمليات الكمية، إلا أن الذرة نفسها لديها بنية شاملة معقدة. ونتيجة لذلك، اضطر الباحثون إلى تطوير تقنيات جديدة في الفيزياء الذرية للتعامل مع تعقيداتها. في هذه الدراسة، حقق الفريق قياسًا غير مدمر للإيتربيوم-171 كيوبتًا بمعدل نجاح ملحوظ بلغ 99%.

نفذ الباحثون التحكم التكيفي في الوقت الفعلي، وهي تقنية تتضمن استخدام جهاز كمبيوتر كلاسيكي للتحكم في بتات الإيتربيوم بناءً على نتائج القياس. يسمح هذا النهج بالإنشاء الفعال لسلوك كمي واسع النطاق خلال المراحل المتوسطة من الحساب.

تفتح نتائج هذه الدراسة إمكانيات جديدة لاستكشاف الحوسبة الكمومية باستخدام مصفوفات الإيتربيوم. ومع إمكاناتها لتسهيل الحوسبة الكمومية القابلة للتطوير والفعالة، قد تلعب وحدات الإيتربيوم-171 كيوبت دورًا حاسمًا في تطوير هذا المجال. ومع استمرار الباحثين في تحسين هذه التقنيات والتوسع فيها، يبدو مستقبل الحوسبة الكمومية واعدًا بشكل متزايد.

مصادر:

– جامعة إلينوي كلية غرينجر للهندسة

– المجلة: PRX Quantum (DOI: 10.1103/PRXQuantum.4.030337)