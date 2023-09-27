المعركة حول نظرية المعلومات المتكاملة: هل هي علم زائف؟

أشعلت رسالة مفتوحة موقعة من 124 عالمًا وفيلسوفًا في مجال الوعي، جدلًا ساخنًا في مجال دراسات الوعي. تهاجم الرسالة نظرية المعلومات المتكاملة، واصفة إياها بـ “العلم الزائف”. ويهدد هذا التطور غير المسبوق بتقويض تقدم وسمعة علم الوعي.

تفترض نظرية المعلومات المتكاملة، التي اقترحها عالم الأعصاب الإيطالي جوليو تونوني، أن الوعي مطابق لكمية "المعلومات المتكاملة" التي يحتوي عليها النظام. ويشير إلى أنه حتى الأنظمة البسيطة قد تمتلك درجة معينة من الوعي.

تطرح الرسالة المفتوحة ثلاثة انتقادات رئيسية لنظرية المعلومات المتكاملة. أولاً، يرى أن النظرية حظيت باهتمام إعلامي أكثر مما تستحق وأنها ليست نظرية رائدة في مجال الوعي. ثانيا، فإنه يثير مخاوف بشأن الآثار المترتبة على النظرية، بما في ذلك تأثيرها المحتمل على الممارسة السريرية، والمناقشات الأخلاقية المحيطة بالذكاء الاصطناعي، وأبحاث الخلايا الجذعية، والاختبارات على الحيوانات، والإجهاض. وأخيرًا، يتهم نظرية المعلومات المتكاملة بأنها علم زائف.

في حين أن هناك انتقادات صحيحة لنظرية المعلومات المتكاملة، إلا أنه لا يمكن إنكار أنها نظرية رائدة في مجال دراسات الوعي. وجدت دراسة استقصائية لعلماء الوعي أن ما يقرب من 50٪ من المشاركين اعتبروا النظرية واعدة. وقد ظهر في المناقشات الرئيسية والمراجعات العلمية، ويحظى بدعم كبير داخل المجتمع العلمي.

إن الآثار المترتبة على نظرية المعلومات المتكاملة ليست بالضرورة أكثر إشكالية من نظريات الوعي الرائدة الأخرى. جميع النظريات لها آثار أخلاقية وقانونية تحتاج إلى دراسة ومناقشة بعناية.

إن اتهام العلوم الزائفة ضد نظرية المعلومات المتكاملة أمر مشكوك فيه. في حين أنه من الصعب اختبار النظرية تجريبيًا، فإن المبادئ الأساسية للنظريات الأخرى حول الوعي صعبة أيضًا. إن إعلانه كعلم زائف بناءً على هذا المعيار من شأنه أن يستهدف بشكل غير عادل ليس فقط نظرية المعلومات المتكاملة ولكن أيضًا النظريات الأخرى في هذا المجال.

ومن الأهمية بمكان أن ينخرط المجتمع العلمي في حوار محترم وبناء لمعالجة التحديات والخلافات المحيطة بنظريات الوعي. فقط من خلال المناقشة المفتوحة والتحقيق العلمي الدقيق يمكننا تعزيز فهمنا لهذه الظاهرة المعقدة والمراوغة.

التعاريف:

– نظرية المعلومات المتكاملة: نظرية اقترحها جوليو تونوني والتي تساوي الوعي بكمية المعلومات المتكاملة التي يحتوي عليها النظام.

– العلوم الزائفة: اعتقاد أو عملية يتم تقديمها على أنها علمية ولكنها تفتقر إلى الأدلة أو الأساليب أو المبادئ العلمية.

مصادر:

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