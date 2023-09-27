الجدل الدائر حول نظرية المعلومات المتكاملة في علم الوعي

يعد علم الوعي مجالًا مليئًا بالتحديات نظرًا لتعقيداته الفلسفية وبياناته التجريبية المحدودة. في يونيو/حزيران، أعلنت جمعية الدراسة العلمية للوعي نتائج مسابقة تجريبية بين نظريتين متنافستين: نظرية المعلومات المتكاملة ونظرية مساحة العمل العالمية. ومع ذلك، كانت النتائج غير حاسمة، مما أدى إلى مزيد من التحقيق في هذه النظريات.

ومع ذلك، اتخذ الوضع منعطفًا غير مسبوق في سبتمبر عندما قامت مجموعة مكونة من 124 عالمًا وفيلسوفًا في مجال الوعي بنشر رسالة مفتوحة تهاجم نظرية المعلومات المتكاملة باعتبارها علمًا زائفًا. وقد أثارت هذه الرسالة ضجة كبيرة داخل المجتمع العلمي، مما أثار مخاوف بشأن الأضرار المحتملة على المدى الطويل.

تشير نظرية المعلومات المتكاملة، التي اقترحها عالم الأعصاب الإيطالي جوليو تونوني، إلى أن الوعي يتم تحديده من خلال كمية المعلومات المتكاملة داخل النظام. على عكس النظريات الأخرى التي تبحث عن الارتباطات بين الأحداث في العقل والدماغ، تبدأ نظرية المعلومات المتكاملة بالبديهيات الظواهرية وتشير ضمنًا إلى أنه حتى الأنظمة البسيطة تمتلك درجة معينة من الوعي.

تنتقد الرسالة المفتوحة نظرية المعلومات المتكاملة على ثلاثة أسس رئيسية. أولاً، تدعي أن النظرية حظيت باهتمام إعلامي أكثر مما تستحق وأنها ليست نظرية رائدة في مجال الوعي. ومع ذلك، أظهر استطلاع أجري بين علماء الوعي أن ما يقرب من 50٪ من المشاركين اعتبروا النظرية واعدة.

ثانيًا، تعبر الرسالة عن مخاوف بشأن الآثار الأخلاقية لنظرية المعلومات المتكاملة. تتراوح هذه الآثار من الممارسات السريرية لمرضى الغيبوبة إلى المناقشات حول وعي الذكاء الاصطناعي، والتنظيم، وأبحاث الخلايا الجذعية، واختبار الحيوانات، واختبار الأعضاء العضوية، والإجهاض. ومع ذلك، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن جميع نظريات الوعي لها آثار أخلاقية محتملة، وقد لا يكون تأثير نظرية المعلومات المتكاملة أكثر إشكالية من النظريات الرائدة الأخرى.

وأخيرًا، تتهم الرسالة نظرية المعلومات المتكاملة بأنها علمية زائفة دون تقديم تعريف واضح للعلم الزائف. على الرغم من أن النظرية لها منتقديها، إلا أنها تعتبر نظرية مهمة داخل المجتمع العلمي وقد حصلت على دعم من الخبراء في هذا المجال.

وفي الختام، فإن الجدل الدائر حول نظرية المعلومات المتكاملة يسلط الضوء على الخلافات والانقسامات داخل علم الوعي. وعلى الرغم من الانتقادات، لا تزال النظرية تجذب الانتباه والتحقيق. مع تقدم هذا المجال، من الضروري الانخراط في مناقشات مفتوحة ومحترمة لتعزيز فهمنا للوعي.

التعاريف:

1. نظرية المعلومات المتكاملة: نظرية تقترح أن الوعي يتم تعريفه من خلال كمية المعلومات المتكاملة داخل النظام.

2. نظرية مساحة العمل العالمية: نظرية منافسة للوعي، تفترض أن الوعي ينشأ من البث العالمي للمعلومات داخل الدماغ.

مصادر:

– [المصدر 1: المقال الأصلي]

– [المصدر 2: مسح وعي العلماء]