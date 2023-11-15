قوة الفن والعلم: استكشاف الكون من خلال "الجانب المشوه"

يتمتع الفن بقدرة استثنائية على سد الفجوات وإلقاء الضوء على المفاهيم المعقدة بطرق لا تستطيع الكلمات أحيانًا القيام بها. وهذا بالضبط ما حققته الفنانة ليا هالوران بمشروعها الأخير “Warped Side”، وهو معرض يدمج الفن والعلم لاستكشاف عجائب الكون. مستوحى من المحادثات مع عالم الفيزياء الفلكية الشهير كيب ثورن، يأخذ العمل الفني المشاهدين في رحلة بصرية عبر المفاهيم المذهلة للثقوب السوداء والثقوب الدودية والاعوجاج الزمني.

بدأ افتتان هالوران بالفيزياء الفلكية خلال فترة دراستها كتخصص فني جامعي في جامعة كاليفورنيا عندما أخذت دورات اختيارية في علم الفلك. أشعلت هذه الدورات شغفها لفهم العالم الطبيعي من خلال عدسة العلم. بعد سنوات، أثناء سعيها للحصول على درجة الماجستير في الفنون الجميلة في جامعة ييل، وجدت هالوران الإلهام في كتاب ثورن، "الثقوب السوداء والاعوجاج الزمني: تراث أينشتاين الفاحش"، واستندت في مشروع الطباعة على الأفكار المقدمة فيه.

حدثت صدفة اجتماعهم النهائي بعد أن تمكنت هالوران من عرض رؤيتها على ثورن من خلال المعارف المتبادلة. بدأ تعاونهم عندما طلب ثورن رسمًا تخطيطيًا يصور الثقوب السوداء والثقوب الدودية لمخرج أفلام شاب تبين أنه ليس سوى ستيفن سبيلبرج. وصلت الرسومات التي شاهدها سبيلبرج في النهاية إلى كريستوفر نولان، الذي أخرج الفيلم الذي نال استحسان النقاد "Interstellar". إن التوجيه العلمي الذي لا يقدر بثمن الذي قدمه ثورن كمستشار ومنتج تنفيذي للفيلم عزز شراكتهما.

في "Warped Side"، يتم استخلاص مفاهيم ثورن العلمية العميقة في أبيات شعرية تصاحب أعمال هالوران الفنية المذهلة. ويلعب مرصد موجات الجاذبية بمقياس التداخل الليزري، وهو مشروع ثوري شارك في تأسيسه ثورن، دورًا بارزًا في المعرض. لقد أكسبهم رصد ثورن وفريقه الرائد لموجات الجاذبية جائزة نوبل.

في جميع أنحاء الكتاب، تعمل فيليسيا، زوجة هالوران، كفكرة متكررة. في إحدى القطع المؤلمة، تم تصوير شخصية فيليسيا وهي تمد وتضغط من خلال ثقب أسود دوار. يجسد شعر ثورن المصاحب بشكل جميل شدة التجربة.

يتم عرض "Warped Side" حاليًا في معرض Luis De Jesus المرموق في لوس أنجلوس حتى 22 ديسمبر. يعد هذا المعرض الآسر بمثابة تذكير بالتقاطع المذهل بين الفن والعلم، حيث يتشابك الإبداع والمعرفة لفتح أسرار الكون.

أسئلة وأجوبة

1. كيف أصبحت ليا هالوران مهتمة بالفيزياء الفلكية؟

أثناء متابعة دراستها الجامعية كتخصص فني في جامعة كاليفورنيا، تلقت ليا هالوران دورات اختيارية في علم الفلك أثارت اهتمامها بالفيزياء الفلكية وفهم العالم الطبيعي.

2. كيف تعاونت ليا هالوران وكيب ثورن في فيلم Warped Side؟

عرضت ليا هالوران رؤيتها على كيب ثورن من خلال المعارف المشتركة، مما أدى إلى تعاونهما في تصور المفاهيم العلمية في الفن. طلب ثورن رسومات تخطيطية تصور الثقوب السوداء والثقوب الدودية، والتي لفتت انتباه المخرج ستيفن سبيلبرغ والمخرج كريستوفر نولان في النهاية.

3. ما أهمية مرصد قياس التداخل الليزري لموجات الجاذبية (LIGO) في المعرض؟

يحتل مرصد LIGO، الذي شارك في تأسيسه كيب ثورن، مكانة بارزة في فيلم Warped Side بسبب مراقبته الرائدة لموجات الجاذبية. أكسبته مشاركة ثورن في مرصد LIGO جائزة نوبل.

4. من هي فيليسيا، ولماذا هي مهمة في "Warped Side"؟

فيليسيا هي زوجة ليا هالوران، والتي تظهر كشخصية متكررة في العمل الفني. في إحدى القطع، تم تصوير شخصية فيليسيا وهي تمد وتضغط عبر ثقب أسود، مما يرمز إلى القوى المكثفة التي تلعبها في الكون.

(المصدر: جريدة هارفارد)