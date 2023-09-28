الحائز على جائزة نوبل الأولى في الهند: رحلة السيرة الذاتية رامان وتأثير رامان

تنتظر الهند بفارغ الصبر الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل لعام 2023، على أمل أن يكون الفائزون هذا العام من بلادهم. وبينما تستعد لجنة نوبل للكشف عن الفائزين في ست فئات ــ الفيزياء، والكيمياء، والطب، والأدب، والسلام، والاقتصاد ــ يجدر بنا أن نتذكر أول هندي حائز على جائزة نوبل، الدكتور سي.في رامان، واكتشافه الرائد المعروف باسم تأثير رامان في 1930.

في رحلة من لندن إلى بومباي، أصبح الفيزيائي السير سي.في رامان مفتونًا باللون الأزرق العميق للبحر الأبيض المتوسط. مفتونًا بالاعتقاد السائد بأن لون البحر كان مجرد انعكاس للسماء، سعى رامان إلى كشف الحقيقة. قادته رحلته البحثية المكثفة إلى اكتشاف أن لون البحر ناتج في الواقع عن تشتت ضوء الشمس بواسطة جزيئات الماء - وهي الظاهرة المعروفة الآن باسم تأثير رامان.

وخلافًا للتفسيرات السائدة، أثبت رامان بشكل قاطع أنه عندما يواجه الضوء جسيمات أصغر من طول موجته، فإنه يتبعثر في اتجاهات مختلفة. في جزء صغير من الضوء المبعثر، يحدث تغير في الطول الموجي بسبب نقل الطاقة إلى الجزيء، مما يؤدي إلى رفع مستوى طاقته. هذا الحدث النادر، حيث أظهر واحد فقط من بين مليون جسيم ضوئي متناثر تغيرًا في الطول الموجي، قدم دليلاً دامغًا على الطبيعة الذرية للطاقة الضوئية.

اعترفت لجنة نوبل بمساهمة رامان الكبيرة في مجال الفيزياء بمنحه جائزة نوبل في 10 ديسمبر 1930. وأظهر بحثه الشامل عن تأثير رامان، باستخدام مجموعة واسعة من المواد كوسائل تشتيت، نفس التأثير. هذا الاكتشاف لم يعيد تشكيل فهمنا للضوء وتفاعله مع المادة فحسب، بل فتح أيضًا الأبواب أمام التقدم في التحليل الطيفي.

وبينما تترقب الهند الفائزين الجدد بجائزة نوبل، فيتعين على المجتمع العلمي أن يتذكر العمل الرائد الذي قام به الدكتور سي. في. رامان واكتشافه الضخم لتأثير رامان. سلط بحثه الضوء على الطبيعة الذرية للطاقة الضوئية ووضع الأساس لمزيد من التقدم في مجال التحليل الطيفي.

المصدر: The Times of India