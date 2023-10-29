إن التقدم في أبحاث النقاط الكمومية الحائزة على جائزة نوبل يغير مستقبل الشاشات وما بعدها

ظهرت النقاط الكمومية (QDs) كتقنية رائدة، أحدثت ثورة في فهمنا للضوء، وميكانيكا الكم، والشاشات التي نستخدمها كل يوم. مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام إلى لويس إي بروس، ومونجي جي باوندي، وأليكسي يكيموف لأبحاثهم واكتشافاتهم في مجال النقاط الكمومية.

النقاط الكمومية عبارة عن جسيمات دقيقة للغاية، يتراوح قطرها من 10 إلى 50 ذرة. لديهم قدرة رائعة على امتصاص الضوء الأزرق في الطيف المرئي بشكل أكثر فعالية من أي مادة أخرى. هذه الخاصية الفريدة تجعلها لا تقدر بثمن لتطوير شاشات LED وتعزيز تكنولوجيا الكاميرا.

بدأت الرحلة نحو اكتشاف النقاط الكمومية بشكل مستقل في مختبرين مختلفين. قام أليكسي يكيموف بالتعمق في دراسة المواد شبه الموصلة الموجودة في الزجاج. ومن خلال تجاربه، لاحظ أن جزيئات أصغر من كلوريد النحاس المحقونة في الزجاج تمتص المزيد من الضوء الأزرق. أصبحت هذه الجسيمات الصغيرة أول نقاط كمية يتم اكتشافها على الإطلاق.

في هذه الأثناء، كان لويس إي. بروس يدرس إمكانات الطاقة الشمسية في تشغيل التفاعلات الكيميائية. وفي تجاربه، قام بتركيب جزيئات صغيرة من أشباه الموصلات تسمى كبريتيد الكادميوم. لاحظ بروس أن هذه الجزيئات الصغيرة أظهرت امتصاصًا أعلى للضوء الأزرق مقارنةً بالجزيئات الأكبر حجمًا. وتتوافق هذه النتيجة مع اكتشاف يكيموف، مما يؤكد وجود النقاط الكمومية.

قام الباحث مونجي جي باوندي، وهو طالب سابق في بروس، بأخذ هذه المهمة أبعد من ذلك في عام 1993. حيث طور باوندي وفريقه طريقة موثوقة لتصنيع النقاط الكمومية. ومن خلال حقن المواد الكيميائية الأولية في مذيب ساخن، تتشكل بلورات QD ويمكن ضبطها بدقة لأحجام مختلفة. سمح هذا الاختراق بالتحكم الدقيق في ألوان الضوء المنبعثة من النقاط الكمومية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي النقاط الكمومية؟

ج: النقاط الكمومية هي جسيمات دقيقة للغاية بأقطار تتراوح من 10 إلى 50 ذرة، وهي معروفة بقدرتها الاستثنائية على امتصاص الضوء الأزرق.

س: ما الذي يمكن أن تفعله النقاط الكمومية؟

ج: للنقاط الكمومية نطاق واسع من التطبيقات. يتم استخدامها على نطاق واسع في شاشات QLED، حيث تسمح بألوان أكثر تشبعًا وتباينًا محسنًا. كما أنها تبشر بتحسين تكنولوجيا الكاميرا وتطوير الألواح الشمسية الشفافة لجمع الطاقة.

س: كيف تم اكتشاف النقاط الكمومية؟

ج: تم اكتشاف النقاط الكمومية بشكل مستقل من قبل أليكسي يكيموف ولويس إي بروس في أوائل الثمانينيات. وجد يكيموف أن الجزيئات الأصغر من كلوريد النحاس المحقونة في الزجاج تتمتع بامتصاص أعلى للضوء الأزرق. لاحظ بروس ظاهرة مماثلة مع جزيئات أصغر من كبريتيد الكادميوم.

س: كيف يتم تصنيع النقاط الكمومية؟

ج: قام مونجي جي باوندي ومجموعته البحثية بتطوير طريقة لتصنيع النقاط الكمومية عن طريق حقن المواد الكيميائية الأولية في مذيب ساخن. تسمح هذه العملية بالتحكم الدقيق وضبط حجم وخصائص النقاط الكمومية.

في السنوات التي تلت الاكتشاف الأولي، تم استخدام النقاط الكمومية في تقنيات مختلفة. على سبيل المثال، تستخدم شاشات QLED النقاط الكمومية لإصدار نطاق واسع من الألوان، مما يتيح إعادة إنتاج الألوان بشكل أكثر دقة. على عكس شاشات LED التقليدية، توفر شاشات QLED تباينًا أكبر وألوانًا نابضة بالحياة دون أي تنازل عن عمق اللون الأسود.

تمتد إمكانات النقاط الكمومية إلى ما هو أبعد من الشاشات. ومن المتصور أنها قد تلعب دورا هاما في تحسين أجهزة استشعار الكاميرا، وخاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتطوير تكنولوجيا التصوير بالأشعة تحت الحمراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج النقاط الكمومية في الألواح الشمسية الشفافة يظهر نتائج واعدة في توليد الكهرباء مع الحفاظ على المظهر الجمالي للنوافذ.

أهمية النقاط الكمومية تتجاوز تطبيقاتها العملية. يعرض هذا البحث الرائد التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه علم الكم على التكنولوجيا اليومية، بالإضافة إلى التفاعل المعقد بين الضوء والجزيئات الذي يؤثر على حياتنا اليومية.

مصادر:

– https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/summary/