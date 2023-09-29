العمل الرائد على الأقزام البيضاء والنسبية

يسلط هذا المقال الضوء على العمل الرائد لسوبراهمانيان شاندراسيخار على الأقزام البيضاء وإدراج النسبية الخاصة في النظرية. أجرى شاندراسيخار هذا البحث خلال رحلته من الهند إلى كامبريدج عام 1930 عندما كان عمره 19 عامًا. وكان متوجها لمتابعة الدراسات العليا مع رالف فاولر، الذي كان يطبق نظريات جديدة في ميكانيكا الكم على الأقزام البيضاء.

إحدى النتائج التي توصل إليها فاولر هي أن كثافة القزم الأبيض تتناسب طرديا مع مربع كتلته، نظرا لتركيبه الكيميائي المحدد. أثناء العمل على هذه الفكرة، حقق شاندراسيخار إدراكًا مهمًا. لقد فهم أن الإلكترونات الموجودة في المناطق المركزية للنجوم القزمة البيضاء قد تتحرك بسرعات كبيرة بما يكفي لجعل التأثيرات النسبية مهمة. ونتيجة لذلك، أضاف النسبية الخاصة إلى النظرية الحالية.

كانت رؤى شاندراسيخار وحساباته حول تأثيرات الفيزياء النسبية في النجوم القزمة البيضاء رائدة. وقد وضع عمله الأساس لمزيد من البحث في هذا المجال وقدم فهمًا أعمق لسلوك وخصائص هذه الأجرام السماوية.

حظيت مساهمات شاندراسيخار في الفيزياء الفلكية بتقدير واسع النطاق، وحصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983. ولا يزال عمله الرائد حول الأقزام البيضاء ودمج النسبية الخاصة له تأثير كبير على فهمنا لتطور النجوم. والفيزياء التي تحكم سلوك البقايا النجمية المدمجة.

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