من المقرر أن تقوم مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا بتسليم عينة من الكويكب من بينو

إن مهمة OSIRIS-REx، التي بدأت قبل اثني عشر عامًا، على وشك تحقيق إنجاز كبير حيث يقوم مسبارها بتوصيل أكثر من 2 أونصة (60 جرامًا) من المواد من الكويكب بينو. تحظى هذه العينة باهتمام كبير من العلماء لأنه يُعتقد أن بينو هو من بقايا النظام الشمسي المبكر، ومن المحتمل أن يقدم نظرة ثاقبة حول تكوين كواكبنا. وفي حين لا يوجد دليل على وجود مواد بيولوجية على بينو نفسه، فإن هذه العينات قد تكشف عن اللبنات الأساسية التي أدت إلى الحياة على الأرض.

بينو هو كويكب صغير داكن اللون ذو سطح جاف وساخن، مما يجعله بيئة غير مضيافة لاستمرار الحياة. ويؤكد جيسون دوركين، عالم مشروع مهمة OSIRIS-REx، أن الإثارة لدراسة هذه العينات لا تتعلق بعلم الأحياء بل بفرصة اكتساب معرفة قيمة حول تاريخ النظام الشمسي.

سيتم إرجاع العينات إلى الأرض ضمن الفئة الخامسة "العودة غير المقيدة للأرض"، مما يعني عدم وجود قيود على العينات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبيولوجيا.

وفي عام 2019، أجرى العلماء بحثًا عن قطع نيزك من بينو في عدة مواقع حول العالم لكنهم لم يتمكنوا من العثور على أدلة قاطعة. ومع ذلك، يؤكد دوركين أنه حتى لو كانت هناك مواد بيولوجية على بينو، فستكون موجودة بالفعل على الأرض، لذلك لا يوجد سبب للقلق.

تمت حماية العينة، التي جمعتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx في عام 2020، لضمان عدم ارتفاع درجة حرارتها أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض. عند الهبوط في ولاية يوتا، ستخضع العينة لعملية تطهير بالنيتروجين لمنع تلويثها بأي مادة خارجية. سيتم بعد ذلك نقله إلى غرفة نظيفة في هيوستن لمزيد من التحليل.

وسيبدأ فريق من العلماء دراسة العينة في هيوستن، ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج الأولية في الأسابيع المقبلة. وسيتم تقسيم العينة وإرسالها إلى ما يقرب من 200 عالم في جميع أنحاء العالم لمزيد من التحليل. الهدف هو الحفاظ على غالبية العينة للبحث المستقبلي الذي قد يستخدم تقنيات وأدوات جديدة غير متوفرة حاليًا.

التحدي الأساسي الذي يواجه العلماء هو تجنب التلوث من الأرض أثناء دراسة عينة الكويكب. هدفهم هو معرفة ما يمكن أن يخبرنا به بينو عن تاريخ النظام الشمسي دون تدخل من المادة الأرضية.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم