مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غامض

من المقرر أن تطلق وكالة ناسا مهمتها المرتقبة Psyche هذا الأسبوع. وفي حين أن المهمة تعتبر رائدة من نواحٍ عديدة، فإن ما لفت انتباه الجمهور هو الادعاء بأن قيمة الكويكب المستهدف، 16 Psyche، يمكن أن تتجاوز الاقتصاد العالمي. وتبلغ القيمة التقديرية للمعادن الثمينة الموجودة على هذا الكويكب المعدني حوالي 10,000 كوادريليون دولار.

تهدف مهمة Psyche إلى دراسة الكويكب الذي يبلغ عرضه 140 ميلًا، والذي يُعتقد أنه النواة المكشوفة لكوكب أولي فاشل من النظام الشمسي المبكر. يمثل هذا فرصة فريدة للعلماء لفهم تكوين الكواكب بشكل أفضل واكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين قلب الأرض.

ومع ذلك، على الرغم من السعر المغري، من المهم ملاحظة أن إعادة الكويكب إلى الأرض أمر مستحيل في ظل التكنولوجيا الحالية. وأوضحت ليندي إلكينز تانتون، الباحثة الرئيسية في Psyche، أن ادعاء الثروة الهائلة للكويكب غير صحيح بكل الطرق. المسافة بين Psyche والأرض تجعل من غير العملي لأغراض التعدين أو إعادتها إلى كوكبنا.

على عكس بعض التكهنات، فإن المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا ليست مصممة لتعدين الكويكبات. وأكد إلكينز تانتون أن تركيز المهمة ينصب فقط على دراسة الكويكب وليس استخراج موارده. في حين أن سطح 16 Psyche لا يزال لغزا، فمن غير المرجح أن يكون له مظهر معدني مصقول.

أصل هذا التصور للثروة الهائلة ينبع من عملية حسابية مبسطة أجراها إلكينز-تانتون في عام 2017، لتقدير القيمة المحتملة لمعادن الكويكب في السوق الحالية. ومع ذلك، في الواقع، فإن الحجم الهائل للمعادن الثمينة من Psyche الذي يصل إلى الأرض سيكون له عواقب كارثية، مما يؤدي إلى انهيار سوق المعادن وجعلها عديمة القيمة عمليًا.

وفي الختام، فإن مهمة Psyche هي مسعى رائع لكشف ألغاز 16 Psyche، لكن قيمتها تكمن في المقام الأول في الاكتشاف العلمي وليس في المكاسب المالية. إنه بمثابة تذكير بأن الكون يحمل عجائب تتجاوز القيمة النقدية.

مصادر:

1. إحاطة مهمة ناسا النفسية

2. مقابلة مع ليندي إلكينز تانتون في عام 2022