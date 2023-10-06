يقول عالم الفضاء: لا يوجد أمل في إيقاظ مركبة الهبوط والمركبة الجوالة على القمر Chandrayaan-3

صرح أحد علماء الفضاء البارزين أنه لم يعد هناك أي أمل في إحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة تشاندرايان-3، مما يشير إلى نهاية محتملة لمهمة الهند القمرية الثالثة. أكد AS Kiran Kumar، الرئيس السابق لـ ISRO، أنه إذا كان هناك أي احتمال للإحياء، فيجب أن يحدث ذلك الآن. وتستمر الجهود لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان منذ 22 سبتمبر/أيلول، ولكن لم يتم تلقي أي إشارات حتى الآن. ومع ذلك، ذكرت ISRO أن محاولات الاتصال ستستمر.

دخلت مهمة Chandrayaan-3 التاريخ في 23 أغسطس، حيث أصبحت الهند أول دولة تهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر والرابعة في العالم التي تحقق هبوطًا سلسًا على سطح القمر. تم وضع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة في وضع السكون قبل غروب الشمس على القمر يومي 2 و4 سبتمبر على التوالي، على أمل أن تستيقظا عند شروق الشمس التالي في 22 سبتمبر. تم تحقيق أهداف المهمة بنجاح، بما في ذلك إظهار الهبوط الآمن والسلس، واستكشاف المركبة الجوالة، والتجارب العلمية في الموقع.

وأعرب مسؤولو ISRO عن أملهم في أنه إذا أعيد الاتصال، فسيوفر ذلك بيانات تجريبية إضافية لمزيد من التحقيق حول سطح القمر. يتضمن نجاح المهمة أيضًا جمع البيانات في الموقع من منطقة القطب الجنوبي غير المستكشفة سابقًا، والتي ستكون ذات قيمة للبعثات المستقبلية. وعلى الرغم من مناقشة خطط مهمة إعادة العينات، إلا أنه لم يتم تحديد إطار زمني.

مصادر:

- PTI

- إيسرو