قنديل البحر الكاريبي الصندوقي تعلم كيفية تجنب العوائق

اكتشف الباحثون أن قناديل البحر الكاريبي الصندوقية، على الرغم من صغر حجمها وافتقارها إلى الدماغ، تمتلك القدرة على التعلم من الإشارات البصرية وتجنب السباحة في العقبات. هذه القدرة المعرفية الرائعة، والمعروفة باسم "التعلم الترابطي"، لم يتم ملاحظتها من قبل في الحيوانات التي لديها مثل هذا الجهاز العصبي البدائي.

يفتقر قنديل البحر الكاريبي الصندوقي، الذي يبلغ حجمه أقل من سنتيمتر واحد، إلى القدرة الفكرية لإظهار سلوكيات معقدة. ومع ذلك، تكشف هذه الدراسة أنه يمكنهم التعلم وتكييف سلوكهم بناءً على البيئة المحيطة بهم.

قارن الباحثون أداء قنديل البحر في التعلم الترابطي بأداء الحيوانات الأكثر تقدمًا، مثل ذباب الفاكهة والفئران، التي تمتلك أجهزة عصبية أكثر تطورًا. والمثير للدهشة أن قنديل البحر أظهر مستوى مماثلاً من القدرة المعرفية على الرغم من بنيته العصبية البسيطة.

يتضمن التعلم الترابطي تكوين ارتباطات بين الحافز ونتيجة معينة. في هذه الحالة، تعلمت قنديل البحر ربط الإشارات البصرية بوجود العوائق. ومن خلال الإدراك البصري لمحيطها، يمكن لقناديل البحر بعد ذلك تغيير أنماط السباحة الخاصة بها لتجنب الاصطدام بالحواجز.

إن اكتشاف هذه القدرة المعرفية غير المتوقعة في قنديل البحر الكاريبي لا يوسع فهمنا لسلوكهم فحسب، بل يتحدى أيضًا المفاهيم المسبقة حول العلاقة بين تعقيد الدماغ والمهارات المعرفية. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح الآليات الأساسية وراء عملية التعلم هذه في قنديل البحر.

مصادر:

- [مقالة بحثية عن قدرات التعلم لقنديل البحر الكاريبي]

– [تعريف التعلم الترابطي]

– [تعريف البنية العصبية]

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