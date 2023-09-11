المذنب الأخضر نيشيمورا المكتشف حديثا يظهر لأول مرة منذ 400 عام

أصبح المذنب الأخضر المكتشف حديثا والذي يحمل اسم نيشيمورا، نسبة إلى عالم الفلك الياباني الهاوي هيديو نيشيمورا الذي اكتشفه، مرئيا حاليا لأول مرة منذ أكثر من 400 عام. اكتشف نيشيمورا المذنب باستخدام كاميرا رقمية من نوع Canon وعدسة مقربة. المذنبات عبارة عن قطع من الجليد القذر الذي بقي من الحطام الذي خلفه عندما تشكل نظامنا الشمسي لأول مرة. عادة، تبقى المذنبات بعيدة عن الشمس وتكون متجمدة وغير مرئية بالنسبة لنا. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يقترب المذنب من الشمس.

عندما تبدأ حرارة الشمس في تبخر المادة الجليدية الموجودة في المذنب، تتحرر الأوساخ والغبار الموجود بداخله، مما يؤدي إلى تكوين ذيل المذنب الذي يمكن رؤيته من الأرض. يعد اكتشاف نيشيمورا رائعًا بالنظر إلى انتشار التلسكوبات الآلية. غالبًا ما يجد علماء الفلك الهواة مثل نيشيمورا صعوبة في اكتشاف شيء غير موجود بالفعل في مخطط النجوم.

لرؤية مذنب نيشيمورا، عليك أن تكون في نصف الكرة الشمالي وتنظر نحو الأفق الشرقي قبل شروق الشمس. وأفضل فرصة لرؤيته هي صباح يوم الثلاثاء عندما يكون في أقرب نقطة من الأرض. وفي 17 سبتمبر، سيكون المذنب أقرب إلى الشمس وسيصبح مرئيا في نهاية المطاف من نصف الكرة الجنوبي. ابحث عنه في كوكبة الأسد واستخدم منظارًا أو تلسكوبًا صغيرًا للحصول على رؤية جيدة.

مصادر: كل الأمور في الاعتبار, وكالة ناسا, NurPhoto عبر غيتي إيماجز