القمر الصناعي NISAR: إطلاق مستوى جديد من مراقبة الأرض

تستعد وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق القمر الصناعي NASA-ISRO رادار الفتحة الاصطناعية (NISAR) في الربع الأول من عام 2024. تم إعداد هذا المرصد المتطور لإحداث ثورة في مراقبة الأرض من خلال توفير معلومات مكانية وبيانات متسقة مؤقتًا حول جوانب مختلفة من النظم البيئية لكوكبنا.

ستقوم مهمة NISAR بمسح جميع أراضي الأرض والأسطح المغطاة بالجليد كل 12 يومًا، مما يوفر رؤى قيمة حول التغييرات التي تحدث مع مرور الوقت. وبعد فترة تشغيل القمر الصناعي مدتها 90 يومًا، سيبدأ نزار مهمته التي تستغرق ثلاث سنوات. ومع القدرة على اكتشاف حتى التغييرات الطفيفة على مسافة سنتيمتر واحد من الفضاء، ستوفر أداة الرادار ذات الفتحة الاصطناعية (SAR) للقمر الصناعي مستويات غير مسبوقة من التفاصيل.

أعرب فيل باريلا، مدير مشروع NISAR التابع لناسا، عن تفاؤله بشأن الإطلاق القادم، مشيرًا إلى أن ISRO تتوقع إطلاقًا في الربع الأول من عام 2024. وعلى الرغم من أن الاختبارات المختلفة، بما في ذلك اختبار الاهتزاز، لا تزال معلقة، يعتقد باريلا أن اختبارات الأداء اللازمة التأكد من أن النظام يعمل بفعالية.

في حين أن مجموعات البيانات من البعثات السابقة شكلت خط الأساس لرصد الأرض، فإن مشروع NISAR يمثل مستوى جديدًا من القدرة. وأشاد الدكتور لوري ليشين، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، بمهمة NISAR، مسلطًا الضوء على أهميتها في فهم التغيرات على فترات زمنية متعددة السنوات واستجابة الأرض للتحولات البيئية.

أسئلة وأجوبة:

– ما هو نزار؟

NISAR هو اختصار لرادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO. وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) يهدف إلى رسم خرائط للأرض والأسطح المغطاة بالجليد.

– ما هي الملامح الرئيسية لنزار؟

سيكون لدى NISAR أداة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) مزودة بقدرات عاكسة للهوائي على النطاق L وS على النطاق SAR. يمكنه اكتشاف حتى التغييرات الطفيفة على مسافة سنتيمتر واحد من الفضاء.

- ماذا سيلاحظ نزار؟

سيوفر NISAR بيانات عن التغيرات في النظم البيئية للأرض، والكتلة الجليدية، والكتلة الحيوية النباتية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والمياه الجوفية، والمخاطر الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والتسونامي والبراكين والانهيارات الأرضية.

– متى سيتم إطلاق نزار؟

ومن المتوقع إطلاق القمر الصناعي "نيسار" في الربع الأول من عام 2024 بعد استكمال الاختبارات اللازمة، بما في ذلك اختبار الاهتزاز.

– إلى متى ستستمر مهمة نزار؟

من المقرر أن تستمر مهمة NISAR لمدة ثلاث سنوات، مع فترة تشغيل القمر الصناعي مدتها 90 يومًا قبل بدء مراقبة الأرض.

(المصدر: ناسا/مختبر الدفع النفاث)