قمر صناعي جديد لرصد الأرض يقدم رؤى غير مسبوقة

تعاونت وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لتطوير قمر صناعي رائد لمراقبة الأرض يُعرف باسم رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO (NISAR). ومن المقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2024، وسوف يُحدث NISAR ثورة في فهمنا لأراضي الأرض والأسطح المغطاة بالجليد.

وعلى عكس الأقمار الصناعية السابقة، سيقوم نزار بإجراء تحليلات ومسوحات شاملة للأرض كل 12 يومًا. مع مدة مخطط لها مدتها ثلاث سنوات، سيوفر هذا القمر الصناعي الفريد رؤية غير مسبوقة لسطح كوكبنا الديناميكي والداخلي والمناطق الباردة والأنظمة البيئية الأرضية وأنظمة المياه.

ومن خلال بيانات NISAR، سوف يكتسب العالم رؤى قيمة حول إدارة الموارد الطبيعية، وتخفيف المخاطر، وتعزيز فهمنا لتغير المناخ. ومن خلال قياس التغيرات في النظم البيئية، والكتل الجليدية، والأسطح الديناميكية، ستوفر بيانات NISAR معلومات مهمة حول الكتلة الحيوية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والمخاطر الطبيعية، والمياه الجوفية. ستساعد هذه المعرفة في الوقاية من الكوارث وإعداد المناطق المعرضة للخطر بشكل أفضل.

التنسيب والمدار:

سيتم وضع نزار على ارتفاع 747 كيلومترًا فوق مستوى سطح البحر بميل قدره 98.4 درجة. يشير وقت العبور العقدي، الذي يحدث في الساعة 6 صباحًا و6 مساءً، إلى النقاط التي يعبر فيها المدار نقطة مرجعية. ستكون هذه العقد حاسمة بالنسبة لـ NISAR لالتقاط البيانات أثناء مداراته الصاعدة والهابطة.

الأهداف التشغيلية:

تتمثل مهمة NISAR في دراسة اضطرابات النظام البيئي، ومراقبة الصفائح الجليدية وتأثيرات المناخ، والتحقيق في المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والتسونامي والانهيارات الأرضية. بفضل قدرته الفريدة على جمع بيانات الرادار في نطاقين من الموجات الميكروية، سيوفر NISAR قياسات دقيقة لسطح الأرض المتغير، بما في ذلك الحركات الصغيرة التي تصل إلى سنتيمتر واحد.

وباستخدام تقنية الرادار ذي الفتحة الاصطناعية، سيولد NISAR صورًا عالية الدقة عن طريق انبعاث الطاقة وقياس انعكاسها بعد التفاعل مع الأرض. تتيح تقنية جمع البيانات النشطة هذه لـ NISAR العمل ليلًا ونهارًا، بغض النظر عن الظروف الجوية.

الخلاصة:

يمثل إطلاق القمر الصناعي NISAR علامة بارزة في مراقبة الأرض. ومن خلال قدراته الرائدة وجمعه الشامل للبيانات، سيمكن NISAR العلماء والباحثين من تعميق فهمنا للأنظمة الديناميكية للأرض. وفي نهاية المطاف، سوف تساهم هذه المعرفة في تحسين إدارة الموارد، وتخفيف المخاطر، والحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة.

أسئلة وأجوبة

ما هو نزار؟

NISAR (رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO) هو قمر صناعي لرصد الأرض سيقوم بتحليل ومسح أراضي الأرض والأسطح المغطاة بالجليد كل 12 يومًا.

ما هي أهداف نزار؟

يهدف NISAR إلى دراسة اضطرابات النظام البيئي، ومراقبة الصفائح الجليدية وتأثيرات المناخ، والتحقيق في المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والتسونامي والانهيارات الأرضية.

كيف سيقوم نزار بجمع البيانات؟

سيستخدم NISAR تقنية رادار الفتحة الاصطناعية لإصدار الطاقة وقياس انعكاسها بعد التفاعل مع سطح الأرض. وهذا يسمح لـ NISAR بجمع البيانات ليلًا ونهارًا، وفي أي ظروف جوية.

ما الذي ستساعدنا بيانات NISAR على فهمه؟

ستوفر بيانات NISAR رؤى قيمة حول إدارة الموارد الطبيعية، وتخفيف المخاطر، وتعزيز فهمنا لتغير المناخ. كما سيساعدنا أيضًا على فهم النظم البيئية المتغيرة للأرض، والكتل الجليدية، والأسطح الديناميكية بشكل أفضل.

متى من المتوقع إطلاق NISAR؟

ومن المتوقع أن يتم إطلاق NISAR في موعد لا يتجاوز يناير 2024.