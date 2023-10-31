تتعاون الهند ووكالة ناسا في مهمة تاريخية لاستكشاف تضاريس الأرض

تعاونت منظمة أبحاث الفضاء الهندية الهندية (ISRO) والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) بالولايات المتحدة في مهمة مشتركة غير عادية للتحقيق في المناظر الطبيعية المتنوعة للأرض ورسم خرائط لها. ومن المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية المطورة بشكل مشترك، والمجهزة بتقنيات متقدمة، في رحلة غير مسبوقة لاستكشاف وجمع البيانات الحيوية حول تضاريس كوكبنا.

ستنشر البعثة الرائعة رادارًا متطورًا ذو فتحة اصطناعية على نطاق L، ونظام نقل بيانات عالي السرعة، وأجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومسجل حالة صلبة متطور، ونظامًا فرعيًا لبيانات الحمولة النافعة التي توفرها وكالة ناسا بخبرة. واستكمالًا لهذه العناصر، ستساهم ISRO بحافلة المركبة الفضائية، ورادار النطاق S، ومركبة الإطلاق، وجميع خدمات الإطلاق. يجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين خبرات وموارد كلتا وكالتي الفضاء، مما يعد بنتائج رائدة.

سيحدث رادار الفتحة الاصطناعية ذو النطاق L الرائد على متن المركبة الفضائية ثورة في مراقبة الأرض، مما يسمح للعلماء بالنظر تحت سطح الكوكب والكشف عن الميزات الجيولوجية المخفية. سيقوم نظام الرادار هذا بقياس ورسم المناظر الطبيعية المختلفة بدقة، بما في ذلك الجبال والغابات والصحاري والمسطحات المائية، مما يعزز فهمنا للعمليات الطبيعية التي تشكل كوكبنا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن دمج أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في المركبة الفضائية سيوفر إمكانات تحديد المواقع والملاحة الدقيقة، مما يتيح تتبع القمر الصناعي في الوقت الفعلي. لن تساعد هذه الميزة في تسجيل البيانات بدقة فحسب، بل ستساعد أيضًا في رسم خرائط تضاريس الأرض بدقة ملحوظة.

تمثل المهمة التعاونية بين ISRO وNASA علامة بارزة في مجال استكشاف الفضاء. ومن خلال تجميع مواردهما ومعارفهما، مهدت الوكالتان الطريق لرحلة اكتشاف رائعة من شأنها توسيع فهمنا لجيولوجيا الأرض والعمليات الطبيعية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الهدف من المهمة المشتركة بين ISRO وNASA؟

وتهدف المهمة المشتركة إلى استكشاف ورسم خرائط لتضاريس الأرض المتنوعة باستخدام تقنيات متقدمة.

2. ما هي التقنيات المستخدمة لهذه المهمة؟

سيتم تجهيز المركبة الفضائية برادار ذو فتحة اصطناعية على نطاق L، ونظام نقل بيانات عالي السرعة، وأجهزة استقبال GPS، ومسجل الحالة الصلبة، ونظام فرعي لبيانات الحمولة.

3. ما هو الدور الذي تلعبه ISRO في المهمة؟

توفر ISRO حافلة المركبة الفضائية ورادار النطاق S ومركبة الإطلاق وجميع خدمات الإطلاق للمهمة.

4. كيف سيحدث الرادار ذو الفتحة الاصطناعية ذو النطاق L ثورة في مراقبة الأرض؟

سيسمح الرادار للعلماء بالنظر تحت سطح الأرض، ورسم خرائط للمناظر الطبيعية المختلفة والكشف عن السمات الجيولوجية المخفية بدقة غير مسبوقة.

5. ما هي النتائج المتوقعة من هذا التعاون؟

ومن المتوقع أن يؤدي التعاون بين ISRO وNASA إلى نتائج رائدة، مما يؤدي إلى توسيع معرفتنا بجيولوجيا الأرض والعمليات الطبيعية.