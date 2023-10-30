ناسا وISRO توحد جهودهما لدراسة النظم البيئية للأرض وتغير المناخ

أعلنت وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن مشروع تعاوني رائد يعرف باسم مهمة NISAR، وهو اختصار لمهمة رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO. تهدف هذه المهمة المشتركة إلى توفير فهم شامل للأنظمة البيئية للأرض وتأثيرها على تغير المناخ.

على عكس المهام الرادارية السابقة، سيستخدم NISAR ترددين راداريين، L-band وS-band، لجمع معلومات مفصلة حول سطح الأرض. ومن خلال رسم خرائط للأنظمة البيئية للغابات والأراضي الرطبة على كوكب الأرض، سوف يسلط NISAR الضوء على دورها في دورة الكربون العالمية وتوليد الغازات الدفيئة.

ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد إطلاق المهمة في العام المقبل، وهي توفر فرصة فريدة لدراسة بيئة الأرض بتفاصيل غير مسبوقة. بفضل تغطيته العالمية وقدرات الاستجابة السريعة، سيلعب NISAR دورًا حاسمًا في جهود الاستجابة للكوارث من خلال توفير البيانات للمساعدة في تقييم وتخفيف الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبيعية مثل الزلازل.

علاوة على ذلك، سيقدم المعهد لصناع السياسات أداة قيمة لمعالجة القضية الملحة المتمثلة في تغير المناخ. ومن خلال توفير بيانات يمكن الوصول إليها بسهولة عن النظم البيئية للأرض، فإنها ستمكن المسؤولين من صياغة خطط العمل واتخاذ قرارات مستنيرة لمواجهة التحديات التي يفرضها الانحباس الحراري العالمي.

تعمل ناسا وISRO معًا بشكل وثيق في مهمة NISAR منذ عام 2014. وتشمل مساهمات ناسا في المشروع رادار الفتحة الاصطناعية ذو النطاق L، ونظام فرعي للاتصالات للبيانات العلمية، وأجهزة استقبال GPS، ومسجل الحالة الصلبة. ومن ناحية أخرى، ستوفر ISRO حافلة المركبة الفضائية، ورادار النطاق S، ومركبة الإطلاق، وجميع خدمات الإطلاق الضرورية.

ويشير هذا التعاون بين وكالتين رائدتين للفضاء إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية. ومن خلال تجميع خبراتهم ومواردهم، تمهد وكالة ناسا والمنظمة الفضائية الهندية الطريق لفهم أفضل للنظم البيئية للأرض واستجابة أكثر فعالية لتغير المناخ.

أسئلة وأجوبة

ما هي مهمة نزار؟

تهدف مهمة NISAR، وهي عبارة عن تعاون بين NASA وISRO، إلى دراسة النظم البيئية للأرض ودورها في تغير المناخ. وسوف يستخدم ترددين راداريين لجمع معلومات مفصلة حول سطح الكوكب.

ماذا سيدرس نزار؟

سيركز NISAR على رسم خرائط النظم البيئية للغابات والأراضي الرطبة على الأرض ومساهمتها في دورة الكربون العالمية. كما سيتم دراسة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والتغيرات في سطح الأرض.

ما هي أهمية نزار؟

ستوفر بيانات NISAR رؤى قيمة لجهود الاستجابة للكوارث وتساعد في التخفيف من عواقب المخاطر الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيساعد صناع السياسات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تأثير تغير المناخ.