حقبة جديدة من مراقبة الأرض: ناسا وISRO تتحدان في مهمة NISAR

كشفت وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن مهمتهما الفضائية المشتركة الرائدة المعروفة باسم NISAR، والمقرر إطلاقها في عام 2024. وتمثل هذه المهمة علامة بارزة في التعاون الدولي، حيث تجتمع الوكالتان معًا لاستكشاف تغير المناخ وتأثيرات تغير المناخ. الكوارث الطبيعية على كوكبنا.

يهدف NISAR، وهو اختصار لمهمة رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO، إلى توفير فهم شامل لدورة الكربون العالمية للأرض وعلاقتها المعقدة بتغير المناخ. وباستخدام تكنولوجيا الرادار المتطورة، سيعمل القمر الصناعي على ترددين مختلفين، النطاق L والنطاق S، مما يمكنه من جمع قياسات دقيقة وتفاصيل معقدة حول بيئتنا.

أحد الأهداف الأساسية لمهمة NISAR هو دراسة تأثير الكوارث الطبيعية على سطح الأرض والبيئة. ومن خلال مراقبة هذه الأحداث وتحليلها، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول كيفية تشكيل كوكبنا وتأثيرها على النظم البيئية. وستكون هذه المعرفة حيوية في تطوير استراتيجيات التخفيف من آثار الكوارث وإدارتها على نطاق عالمي.

وبالإضافة إلى الكوارث الطبيعية، سيركز المعهد أيضًا على القضية الأوسع المتعلقة بتغير المناخ. ومن خلال رصد مؤشرات مختلفة، مثل التحولات في الغطاء الجليدي، ومعدلات إزالة الغابات، والتغيرات في مستويات سطح البحر، سيساهم القمر الصناعي في فهم أكثر شمولاً لمناخنا سريع التغير. ولن تساعد هذه البيانات في البحث العلمي فحسب، بل ستساعد أيضًا صناع السياسات في اتخاذ قرارات مستنيرة للتخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مهمة نزار؟

ج: إن مهمة NISAR هي جهد تعاوني بين NASA وISRO لدراسة تغير المناخ وتأثير الكوارث الطبيعية باستخدام تكنولوجيا الرادار المتقدمة.

س: ما هي الترددات التي سيستخدمها القمر الصناعي؟

ج: سيعمل القمر الصناعي NISAR على ترددات النطاق L والنطاق S لجمع قياسات وتفاصيل دقيقة حول بيئة الأرض.

س: ماذا سيدرس نزار؟

ج: سوف يركز برنامج NISAR على دورة الكربون العالمية للأرض، وتغير المناخ، وتأثير الكوارث الطبيعية على البيئة وسطح الأرض.

س: ما أهمية مهمة نزار؟

ج: تمثل مهمة NISAR علامة فارقة في التعاون الدولي وستوفر رؤى قيمة حول تغير المناخ واستراتيجيات إدارة الكوارث.