التعاون بين الولايات المتحدة والهند لإحداث ثورة في مراقبة الأرض باستخدام القمر الصناعي NISAR

لأول مرة في التاريخ، تعاونت وكالات الفضاء في الولايات المتحدة والهند لتطوير الأجهزة اللازمة لمهمة مراقبة الأرض. يمثل القمر الصناعي NASA-ISRO رادار الفتحة الاصطناعية (NISAR)، الذي يقترب من الاكتمال، تعاونًا رائدًا بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). من المقرر إطلاق NISAR في عام 2024، وسيُحدث ثورة كاملة في الطريقة التي نفهم بها كوكبنا ونراقبه.

الهدف الأساسي لـ NISAR هو إجراء مسح شامل لأرض الأرض والأسطح الجليدية كل 12 يومًا، مما يوفر لنا رؤى لا تقدر بثمن حول التغييرات بمرور الوقت. ما يجعل NISAR مميزًا بشكل خاص هو حقيقة أنه مجهز بنظامين رادارين متميزين ذات فتحة تركيبية (SAR). قامت وكالة ناسا بتطوير نطاق L-SAR، بينما تعاملت ISRO مع نطاق S-SAR، باستخدام موجات الراديو ذات الأطوال الموجية الأقصر. ومن خلال استخدام أطوال موجية مختلفة، سيزودنا NISAR بفهم غير مسبوق للمناظر الطبيعية المتطورة للأرض.

واحدة من المجالات الرئيسية التي يركز عليها NISAR هي غابات الأرض والأراضي الرطبة، والتي تحظى باهتمام خاص لعلماء المناخ. تعمل هذه النظم البيئية كمصارف كربون مهمة، حيث تمتص ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى من الغلاف الجوي. ومع ذلك، فإن الأنشطة البشرية مثل إزالة الغابات والتوسع الحضري تشكل تهديدًا لهذه النظم البيئية الحيوية، مما يقلل من قدرتها على تخزين الكربون. في الواقع، تمثل التغيرات في استخدام الأراضي ما يقرب من 11٪ من انبعاثات الكربون العالمية.

يمثل إطلاق القمر الصناعي NISAR في أوائل عام 2024 من مركز ساتيش داوان الفضائي التابع لـ ISRO علامة بارزة في الشراكة بين NASA وISRO. ومن خلال العمل معًا، تمهد وكالات الفضاء هذه الطريق لفهم أفضل للمناظر الطبيعية والأنظمة البيئية المتغيرة على الأرض. ستلعب ملاحظات NISAR دورًا حيويًا في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز جهودنا لمكافحة تأثير تغير المناخ على كوكبنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو القمر الصناعي نزار؟

القمر الصناعي NISAR هو مشروع تعاوني بين وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) مصمم لإحداث ثورة في مراقبة الأرض من خلال المسح المستمر لسطح الكوكب بالرادار. وهي مجهزة بنظامين رادار ذي فتحة تركيبية (SAR)، مما يجعلها قادرة على تقديم رؤى غير مسبوقة للمناظر الطبيعية والنظم البيئية المتغيرة.

2. ما الذي سيركز عليه نزار؟

ينصب تركيز NISAR الأساسي على غابات الأرض والأراضي الرطبة، والتي تحظى باهتمام كبير لعلماء المناخ. تعمل هذه النظم البيئية كمصارف للكربون، حيث تمتص ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى. ستساعد ملاحظات NISAR في فهم التغييرات التي تحدث في هذه النظم البيئية الحيوية ومعالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

3. متى سيتم إطلاق القمر الصناعي نزار؟

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي NISAR في أوائل عام 2024 من مركز ساتيش داوان الفضائي التابع لـ ISRO في جنوب الهند. يمثل هذا الجهد التعاوني بين NASA وISRO شراكة رائدة تهدف إلى تعزيز فهمنا للمناظر الطبيعية والنظم البيئية المتغيرة للأرض.