الحدود البيئية التي لم يأخذها الاقتصاديون في الحسبان

وقد سلط التحديث الأخير لمفهوم حدود الكواكب الضوء على مدى تأثير النشاط الاقتصادي البشري سلبًا على البيئة. تم تقديم فكرة حدود الكواكب لأول مرة في عام 2009 من قبل العلماء يوهان روكستروم وويل ستيفن، بهدف تحديد الفئات الرئيسية للأضرار البيئية وتحديد مدى قدرة نظام الأرض على التعافي من مثل هذه الأضرار. يكشف التحديث، الذي قادته عالمة المحيطات كاثرين ريتشاردسون، أنه من بين الحدود التسعة المحددة، لم يتم تجاوز ثلاثة فقط. وهذا يرسم صورة قاتمة للحالة الراهنة للبيئة.

ما فشل الاقتصاديون في إدراكه هو أن النشاط الاقتصادي بأكمله يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة الطبيعية وله عواقب عليها. على مدى القرن الماضي، أدى التقدم التكنولوجي والنمو السكاني إلى زيادة كبيرة في مستوى المعيشة، ولكن بتكلفة كبيرة على البيئة. والحدود الثلاثة التي لم يتم تجاوزها بعد هي تحمض المحيطات، وتلوث الهباء الجوي، واستنفاد الأوزون الستراتوسفيري. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الحدود مترابطة، وقد يكون لعبور إحدى الحدود آثارًا متتالية على الحدود الأخرى.

وتغطي الحدود المحددة مجموعة من الأضرار البيئية، بما في ذلك فقدان التنوع البيولوجي، واستنزاف المياه العذبة، واستخدام الأراضي، وانبعاثات غازات الدفيئة، وتحمض المحيطات، والانبعاثات الكيميائية، والحمل الزائد للمغذيات. تملي قوانين الفيزياء أنه لا شيء يختفي حقًا من الأرض؛ إنه يغير الشكل فقط. وهذا يعني أن كل النشاط الاقتصادي يخلف وراءه نفايات بأشكال مختلفة.

وفي حين أن عبور هذه الحدود لا يؤدي إلى كارثة فورية، إلا أنه يشير إلى أن البشرية قد دخلت منطقة خطيرة. ومن الأهمية بمكان أن نفهم الترابط بين هذه الحدود وأن نتخذ إجراءات عاجلة للتخفيف من المزيد من الأضرار. إن الاعتراف بالحدود البيئية التي نواجهها حاليا ينبغي أن يدفع الاقتصاديين وصناع السياسات إلى إعادة تقييم أساليبهم ووضع الممارسات المستدامة في طليعة التنمية الاقتصادية.

مصادر:

– حدود الكواكب – تحديث بواسطة ستيف كين لخدمة أخبار Deep Green Resitance

– حدود الكواكب – الارتقاء بالبحوث البيئية النظامية من أجل التنمية المستدامة بقلم يوهان روكستروم وآخرون. في الطبيعة

– حدود الكواكب بقلم كاثرين ريتشاردسون وزومي باي في العلوم