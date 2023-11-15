حصل نيخيل كوراتكار على جائزة زميل الجمعية الفيزيائية الأمريكية للابتكارات النانوية الرائدة

تم تكريم نيخيل كوراتكار، الأستاذ المتميز في معهد رينسيلار للفنون التطبيقية، كزميل للجمعية الفيزيائية الأمريكية (APS). اشتهر كوراتكار بمساهماته الرائدة في العلوم والتكنولوجيا النانوية، وقد أحدث ثورة في استخدام المواد النانوية في المركبات وأجهزة تخزين الطاقة.

يُكرّم برنامج زمالة APS الأفراد الذين خطوا خطوات استثنائية في الفيزياء من خلال البحث الأصلي والنشر والابتكارات الرائعة في تطبيق الفيزياء على العلوم والتكنولوجيا. لقد تم الاعتراف بعمل كوراتكار في قسم فيزياء المواد لتأثيره التحويلي على العلوم والتكنولوجيا النانوية. وتشمل اكتشافاته التحديد الرائد لشفافية فان دير فال الجزئية في الجرافين واستخدامه الرائد للمواد ذات البنية النانوية في المركبات وأجهزة تخزين الطاقة.

وأعرب كوراتكار عن تقديره العميق لحصوله على هذا التكريم المرموق، مؤكدا على الأهمية التي يحملها بالنسبة له. وهو يعزو شغفه بالبحث الأكاديمي إلى شخصيات مؤثرة في هذا المجال، مثل ريتشارد فاينمان وروبرت ريسنيك، وكلاهما زميلان في APS. إن اتباع خطى هذه الأصنام هو أمر مُرضٍ ومتواضع لكوراتكار.

في رينسيلار، يركز كوراتكار أبحاثه على تركيب وتوصيف وتطبيق المواد النانوية. يدرس خصائصها الأساسية في مجالات مثل الميكانيكا والكهرباء والحرارة والبصريات والإلكترونيات الضوئية، كما أنه رائد في تطوير العديد من المركبات والطلاءات وأجهزة تخزين الطاقة. وكدليل على خبرته وإرشاده، نجح في توجيه 27 دكتوراه. الطلاب، والعديد منهم يشغلون الآن مناصب بارزة في الأوساط الأكاديمية والصناعة.

مع أكثر من 240 ورقة بحثية باسمه، بما في ذلك مساهمات في منشورات مرموقة مثل Nature وScience، حصلت أبحاث كوراتكار على أكثر من 33,000 استشهادًا. وقد تم الاعتراف به أيضًا كباحث مستشهد به للغاية من قبل Clarivate Analytics. بالإضافة إلى ذلك، يحمل كوراتكار أربع براءات اختراع للبطاريات، وهو أحد مؤسسي شركة Alsym Energy، وهي شركة بطاريات مقرها في ووبرن، ماساتشوستس. تكرس شركة Alsym Energy جهودها لتطوير فئة جديدة من البطاريات غير القابلة للاشتعال وغير السامة ومنخفضة التكلفة والمستدامة لتطبيقات التخزين الثابت والصناعات البحرية وصناعات السيارات.

يمتد تأثير كوراتكار العميق إلى ما هو أبعد من الأوساط الأكاديمية، حيث يشكل الرأي العام حول تكنولوجيا النانو وتخزين الطاقة. وقد ظهرت أعماله بشكل بارز في وسائل الإعلام الكبرى، ونشر المعرفة وزيادة الوعي. ومن خلال ترجمة الرؤى الأساسية على المستوى الجزيئي إلى حلول عملية لتحديات تخزين الطاقة، يساهم كوراتكار بنشاط في إنشاء حلول طاقة مستدامة بيئيًا واقتصاديًا.

وأشاد شيكار جارد، عميد كلية الهندسة في رينسيلار، بقيادة كوراتكار في هذا المجال وقدرته على معالجة قضايا تخزين الطاقة الملحة. بفضل التقدير الذي يستحقه كزميل في APS، يواصل كوراتكار دفع مجال العلوم والتكنولوجيا النانوية إلى الأمام، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

أسئلة وأجوبة

ما هي المساهمات التي قدمها نيخيل كوراتكار؟

قدم نيخيل كوراتكار مساهمات رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا النانوية، وتحديدًا في استخدام المواد النانوية في المركبات وأجهزة تخزين الطاقة.

ما أهمية حصولك على لقب زميل الجمعية الفيزيائية الأمريكية؟

إن حصولك على لقب زميل الجمعية الفيزيائية الأمريكية يدل على الإنجازات الاستثنائية والعمل الرائد للفرد في مجال الفيزياء. إنه تقدير يُمنح للأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة في الفيزياء من خلال البحث والنشر والابتكار.

ما هو محور بحث نيخيل كوراتكار؟

تركز أبحاث نيخيل كوراتكار على تخليق وتوصيف وتطبيق المواد النانوية. ويستكشف خصائصها الميكانيكية والكهربائية والحرارية والبصرية والإلكترونية الضوئية، بالإضافة إلى تطبيقاتها في المواد المركبة والطلاءات وأجهزة تخزين الطاقة.

ما هي شركة السيم للطاقة وما هي مهمتها؟

Alsym Energy هي شركة بطاريات شارك في تأسيسها نيخيل كوراتكار. يقع مقر الشركة في ووبرن، ماساتشوستس، وهي مكرسة لتطوير فئة جديدة من البطاريات غير القابلة للاشتعال وغير السامة ومنخفضة التكلفة والمستدامة للتخزين الثابت والتطبيقات البحرية والسيارات.