الاعتدال والأضواء الشمالية: عرض مذهل

يمكن أن يوفر الاعتدال، الذي يصادف يوم 23 سبتمبر، فرصة أفضل من المعتاد لمشاهدة المنظر المذهل للأضواء الشمالية، والمعروف أيضًا باسم الشفق القطبي. ويخلق المجال المغناطيسي للأرض وميل الكوكب في ذلك الوقت ظروفا مواتية لحدوث هذا العرض الضوئي الطبيعي. وعلى الرغم من عدم وجود ضمان نهائي على الإطلاق لرؤية الأضواء الشمالية، إلا أن الاعتدال يزيد من احتمالية رؤية الأضواء الشمالية، بدلًا من ضمانها.

وفقًا لديفيد مور، محرر مجلة Astronomy Ireland، فإن أفضل المواقع في أيرلندا لإلقاء نظرة على الأضواء الشمالية هي الساحل الشمالي لأيرلندا الشمالية ومايو. تعتبر هذه المناطق مثالية نظرًا لإطلالتها الخالية من العوائق على المحيط الأطلسي، إلى جانب الحد الأدنى من التلوث الضوئي الناتج عن المدن والبلدات. ومع ذلك، إذا كانت السماء صافية، فيمكن رؤية الأضواء الشمالية من أي جزء من البلاد.

تبدأ ظاهرة الأضواء الشمالية بعد أن تطلق التوهجات الشمسية، أو الانفجارات الشمسية، مليارات الأطنان من الإشعاع في الفضاء. وبعد يومين تقريبًا من حدوث هذه التوهجات الشمسية، ضربت الجسيمات الذرية الغلاف الجوي للأرض. وتصبح بعض هذه الجسيمات محاصرة في المجال المغناطيسي للأرض وتنجذب نحو القطبين الشمالي والجنوبي. وعندما تصطدم هذه الجسيمات بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي، فإنها تخلق الألوان النابضة بالحياة المرتبطة بالأضواء الشمالية.

لتجربة الشفق القطبي بشكل كامل، من الضروري أن تكون بعيدًا عن الأضواء التي من صنع الإنسان. إن العيش في بلدة أو مدينة لن يوفر سوى إطلالة على المعروضات الرئيسية. تمر الشمس بدورات من النشاط كل 11 عامًا، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في عام 2025، مما يجعل السنوات القليلة المقبلة مناسبة بشكل خاص لرؤية الأضواء الشمالية.

يوفر موقع Astronomy Ireland خدمة تنبيه الشفق القطبي، حيث ينشر تنبؤات بعد ظهر كل يوم حول أحوال السماء في الليلة المقبلة، بما في ذلك إمكانية رؤية الشفق القطبي. يمكن ملاحظة الأضواء في أوقات مختلفة طوال الليل، أحيانًا لعدة ساعات وأحيانًا لفترة وجيزة فقط.

في حين أن السماء الملبدة بالغيوم يمكن أن تعيق تجربة المشاهدة، فإن جزيئات الشمس تضرب الغلاف الجوي أعلى بكثير من السحب. لذلك، عندما تكون السماء صافية، يمكن رؤية الأضواء الشمالية بكل مجدها.