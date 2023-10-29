رؤى جديدة حول مرض الجلد العقدي: نحو لقاحات واستراتيجيات فعالة

برز مرض الجلد العقدي (LSD)، وهو مرض فيروسي يصيب الماشية، باعتباره مصدر قلق كبير للمزارعين في الهند. تتميز العقيدات الجلدية، وإفرازات من العين والأنف، وانخفاض إنتاج الحليب، وصعوبة في تناول الطعام، وتشكل LSD تهديدا كبيرا لسبل عيش المزارعين والحصول على الغذاء. في السنوات الأخيرة، حدثت عدة حالات تفشي لعقار LSD، مما تسبب في نفوق عدد هائل من الماشية وإحداث الفوضى في أجزاء مختلفة من البلاد.

ولمكافحة هذا المرض المدمر، قطع الباحثون في المعهد الوطني للتكنولوجيا الحيوية الحيوانية (NIAB) خطوات كبيرة في تطوير مرشح محتمل للقاح. استخدم الفريق، بقيادة أناند سريفاستافا، منهجًا بيولوجيًا حسابيًا لتصميم بروتين متعدد الحلقات، يتكون من عدة ببتيدات صغيرة مدمجة معًا في جزء بروتين مستمر. يتمتع نهج اللقاح القائم على الوحدات الفرعية بالقدرة على تقديم بديل أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة للقاحات الحية الموهنة الموجودة، والتي تتطلب سلسلة تبريد ويمكن أن تكون باهظة التكلفة.

قام الباحثون بتحليل جميع بروتينات فيروس مرض الجلد العقدي (LSDV) وحددوا أربعة أهداف محتملة تثير الاستجابات المناعية للخلايا البائية والخلايا التائية. هذه النتائج، المنشورة في المجلة العلمية المرموقة Scientific Reports، تقدم وسيلة واعدة لمزيد من التطوير والتحقق من الصحة من خلال التجارب على الحيوانات.

وفي اختراق آخر، نجح فريق بقيادة مادهوري سوبيا من NIAB، بالتعاون مع كالياني بوتي من جامعة بي في نارسيمها راو تيلانجانا البيطرية، في تحديد تسلسل الجينوم الكامل لفيروس LSDV من عينة سريرية تم الحصول عليها خلال الموجة الثانية من تفشي المرض. يسلط بحثهم، الذي نُشر في المجلة العلمية Virus Genes، الضوء على التركيب الجيني لـ LSDV ويكشف عن تسلسلات مميزة للسلالات الفتاكة، مما يوفر رؤى قيمة حول انتشار الفيروس وتطوره في جنوب الهند.

يمكن لهذه التطورات في فهم جينوم LSDV أن تمهد الطريق لتصميم استراتيجيات فعالة، بما في ذلك التشخيص السريع واللقاحات، للتخفيف من تفشي LSD في المستقبل. يؤكد العلماء في NIAB على الحاجة الملحة لإجراء مسح جينومي فيروسي واسع النطاق لإجراء تقييم شامل لمدى انتشار وتنوع سلالات LSDV. ومن خلال تسخير هذه التطورات العلمية، يمكننا العمل على حماية صحة الماشية، وحماية سبل عيش المزارعين، وضمان الأمن الغذائي للأمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو مرض الجلد العقدي (LSD)؟

مرض الجلد العقدي (LSD) هو مرض فيروسي يصيب الماشية، ويسبب عقيدات جلدية، وإفرازات من العين والأنف، وانخفاض إنتاج الحليب، وصعوبة في تناول الطعام. ما هو التأثير المحتمل لـ LSD على المزارعين؟

يؤثر LSD تأثيرًا سلبيًا على سبل عيش المزارعين وإمكانية الوصول إلى الغذاء وتوافره بسبب المراضة والوفيات التي يسببها في الماشية. ما هي أهمية البحث الأخير الذي أجراه المعهد الوطني للتكنولوجيا الحيوية الحيوانية (NIAB)؟

أدى البحث الذي أجراه NIAB إلى تطوير لقاح مرشح محتمل ضد LSDV، مما يوفر بديلاً أكثر أمانًا وفعالية من حيث التكلفة للقاحات الموجودة. ما هي بعض النتائج الرئيسية من البحث؟

حدد الباحثون أربعة أهداف محتملة للاستجابة المناعية ونجحوا في تسلسل الجينوم الكامل لـ LSDV من عينة سريرية، مما يوفر نظرة ثاقبة حول انتشار الفيروس وتطوره. ما هي الآثار المترتبة على هذه النتائج؟

يمكن أن تساعد هذه النتائج في تصميم استراتيجيات فعالة، مثل التشخيص السريع واللقاحات، للتخفيف من تفشي مرض LSD في المستقبل وضمان صحة ورفاهية الماشية. ما هي الدعوة إلى العمل من العلماء في NIAB؟ يؤكد العلماء على الحاجة إلى إجراء مسح جينومي فيروسي واسع النطاق لإجراء تقييم شامل لمدى انتشار وتنوع سلالات LSDV، مما يتيح اتخاذ تدابير أفضل للتأهب والسيطرة.