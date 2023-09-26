توصلت الدراسة إلى أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى الانقراض الجماعي التالي

أجرى العلماء مؤخرًا دراسة تتنبأ بإمكانية أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى حدث الانقراض الجماعي التالي، مما يعرض حياة الثدييات للخطر. ووفقا للدراسة، فإن هذا الحدث الكارثي يمكن أن يحدث بعد 250 مليون سنة تقريبا، بالتزامن مع اندماج قارات الأرض في قارة عظمى واحدة.

باستخدام نماذج المناخ الحاسوبية العملاقة المتقدمة، قام باحثون من جامعة بريستول بمحاكاة الظروف المناخية المستقبلية. وتشير نتائج دراستهم إلى أنه عندما تصبح الشمس أكثر سطوعا وتطلق المزيد من الطاقة، فإن الأرض ستشهد زيادة كبيرة في درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين القارة العملاقة سيؤدي إلى ثورانات بركانية متكررة، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن الجدير بالذكر أنه على مر التاريخ، تكيفت الثدييات، بما في ذلك البشر، من أجل البقاء على قيد الحياة في الظروف الجوية القاسية من خلال آليات مختلفة مثل الفراء للطقس البارد والسبات خلال الفترات الدافئة. ومع ذلك، تشير هذه الدراسة إلى أن قدرة الثدييات على تحمل درجات الحرارة العليا ظلت ثابتة نسبيًا، مما يجعلها عرضة للتعرض لفترات طويلة للحرارة الشديدة.

يوضح الدكتور ألكسندر فارنسورث، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن تكوين القارة العملاقة سيؤدي إلى "ضربة ثلاثية" تتمثل في زيادة الحرارة بسبب القارة، والشمس الأكثر سخونة، وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون. سيؤدي ذلك إلى خلق بيئة معادية مع محدودية مصادر الغذاء والماء للثدييات. درجات الحرارة الشديدة التي تتراوح بين 2 إلى 40 درجة مئوية، إلى جانب الرطوبة العالية، قد تكون قاتلة للعديد من الأنواع، بما في ذلك البشر.

وعلى الرغم من التوقعات المقلقة للمستقبل البعيد، يؤكد الباحثون على أهمية معالجة أزمة المناخ الحالية الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن الإنسان. تؤكد الدكتورة يونيس لو، المؤلفة المشاركة في الدراسة، على الحاجة الملحة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية للتخفيف من الآثار الضارة للحرارة الشديدة على صحة الإنسان.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على أهمية أخذ التكتونيات والتخطيطات القارية بعين الاعتبار عند دراسة الكواكب الخارجية. وفي حين أن الأرض ستظل ضمن المنطقة الصالحة للحياة خلال 250 مليون سنة، فإن تكوين قارة عملاقة ذات مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون قد يجعل معظم المناطق غير صالحة للسكن بالنسبة للثدييات. وهذا يعني أن تكوين كتلة اليابسة لعالم بعيد قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مدى ملاءمته للسكن البشري.

[المصادر: جامعة بريستول]