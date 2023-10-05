الحيوانات التي تتوهج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية: اكتشاف مذهل

كشفت دراسة حديثة أجراها كيني ترافويون وفريقه من الباحثين في أستراليا عن حقيقة مذهلة حول بعض الحيوانات، وهي أنها تتوهج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية. حدد الباحثون في ورقتهم البحثية 125 حيوانًا من جميع رتب الثدييات الـ 27 التي تظهر هذه الخاصية الفريدة. ومن المثير للدهشة أن بعض المخلوقات الأسترالية الشهيرة، مثل الومبت، وخلد الماء، والكوالا، كانت من بين الحيوانات التي تتوهج في الظلام بالأشعة فوق البنفسجية.

وفقًا لترافويلون، تميل الحيوانات ذات الفراء الأبيض أو ذو الألوان الفاتحة جدًا والبشرة الفاتحة إلى التوهج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية. ويبدو أن هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع بين أنواع الثدييات. وقد شبهه بالشعر الفاتح المتوهج تحت أضواء الملاهي الليلية، مما يشير إلى أن التألق في هذه الحيوانات قد يعمل على تعزيز الإشارات البصرية، خاصة بالنسبة للأنواع الليلية.

وعلى الرغم من أن الباحثين لم يحددوا سببًا محددًا لهذا التألق، إلا أنهم يفترضون أنه قد يكون وسيلة لجعل جلد الحيوانات وفرائها يبدو أكثر إشراقًا. يمكن أن يساعد هذا السطوع في التواصل والتعرف بين الأفراد، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما بالنسبة لفوائد كونه حيوانا يتوهج تحت الأشعة فوق البنفسجية، فيعترف ترافويون بأن الأمر لا يزال غير واضح. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف المزايا، إن وجدت، التي تستمدها هذه الحيوانات من خصائصها المتوهجة.

يلقي هذا الكشف المثير للاهتمام الضوء على التكيفات المتنوعة والمدهشة في كثير من الأحيان الموجودة في مملكة الحيوان. إنه تذكير بأنه لا يزال هناك الكثير مما يجب اكتشافه وفهمه حول العالم الطبيعي وسكانه.

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– مقابلة بودكاست نيوزابل: [المصدر]