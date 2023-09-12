لاحظ العلماء في اليابان نظائر الأكسجين فائقة الثقل

حقق العلماء في اليابان اكتشافًا مهمًا من خلال مراقبة نظائر الأكسجين فائقة الثقل الأكسجين -27 (27O) والأكسجين -28 (28O) لأول مرة. ووجد الفريق في معهد طوكيو للتكنولوجيا ومعهد RIKEN أن نظير الأكسجين 28، الذي كان يُعتقد أنه مستقر بشكل خاص، لم يكن "سحرًا مزدوجًا" كما كان يُعتقد سابقًا. وسيساهم هذا الاكتشاف في تحسين فهمنا للبنية النووية وقد يكون له آثار على فيزياء النجوم النيوترونية.

عندما يتحدث علماء الفيزياء النووية عن الأعداد السحرية، فإنهم يشيرون إلى الحالة التي يتم فيها ترتيب نويات الذرة (البروتونات والنيوترونات) بطريقة تجعل نواتها مستقرة على نحو غير عادي. الذرات التي تحتوي على أعداد محددة من البروتونات أو النيوترونات، مثل 2، 8، 20، 28، 50، 82، أو 126، من غير المرجح أن تتعرض لفقدان الطاقة بسبب التحلل الإشعاعي.

يمكن تفسير مفهوم العدد السحري باستخدام نموذج الغلاف النووي. يمكن اعتبار النوى كأغلفة متعددة الطبقات، تشبه طبقات البصلة، حيث تحتوي كل قذيفة على عدد معين من "المقاعد" للنيوترونات أو البروتونات. عندما تمتلئ القشرة بالنيوترونات أو البروتونات، فإنها تعتبر "مغلقة". وفي حالة الأكسجين-16 (16O)، الذي يحتوي على ثمانية بروتونات وثمانية نيوترونات، فإن الغلاف الأول مملوء بنيوترونين، والغلاف الثاني مملوء بستة نيوترونات، مما يجعله نواة “سحرية مضاعفة”.

كان نظير الأكسجين 28 مرشحًا للحالة السحرية المزدوجة لأنه يحتوي على ثمانية بروتونات و20 نيوترونًا، مع 20 نيوترونًا موزعة على ثلاث أغلفة. ومع ذلك، وجد الباحثون أن فجوة الطاقة بين مداري الغلاف النيوتروني الأخيرين كانت ضعيفة، مما يسمح بالاختلاط بين المدارين. تآكل القشرة هذا ليس شائعًا وكان غير متوقع بالنسبة لـ 28O.

يعد اكتشاف عدم وجود "السحر المزدوج" في الأكسجين 28 تطورًا مهمًا للنظرية النووية. وسوف يحسن فهمنا للنظائر ذات النسب الكبيرة من النيوترونات إلى البروتونات ويساعد في تقييم التفاعلات النووية غير المعروفة مثل قوى النيوترونات الثلاثة. قد يكون لهذه النتائج آثار على دراسة خصائص النجوم النيوترونية.

مصادر:

- مقالة طبيعة

– مصنع ريكن لشعاع النظائر المشعة