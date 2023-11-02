العلماء يكشفون النقاب عن وحش جديد من الأعماق: يورمونغاندر والهالينسيس

في اكتشاف رائد، اكتشف علماء الحفريات بقايا مخلوق رائع كان يجوب محيطات العالم قبل 80 مليون سنة. يُعتقد أن الزواحف البحرية الضخمة، التي يُطلق عليها اسم Jormungandr walhallaensis، كانت حيوانًا مفترسًا مخيفًا، يمكن مقارنتها في الحجم بثعبان البحر الأسطوري من الأساطير الإسكندنافية.

وبدأت أعمال التنقيب عن الحفريات بالقرب من بلدة والهالا الصغيرة في داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية. مستوحى من اسم المدينة المشتق من قاعة فالهالا، القاعة الأسطورية التي يتجمع فيها المحاربون الشجعان بعد الموت، قرر العلماء تكريم الأسطورة الإسكندنافية عند تسمية المخلوق المكتشف حديثًا.

ينتمي Jormungandr walhallaensis إلى مجموعة قديمة من الزواحف تسمى الموزاصورات. حكمت هذه الوحوش البحرية البحار خلال العصر الطباشيري المتأخر، حيث وصل طولها إلى 50 قدمًا. في حين أن حجمه الدقيق لا يزال غير معروف، يقدر الباحثون أن هذا النوع من يورمونغاندر كان من الممكن قياس طوله بسهولة في أي مكان من 40 إلى 50 قدمًا، مما يجعله واحدًا من أكبر الموزاصورات المكتشفة على الإطلاق.

على الرغم من أبعاده الضخمة، كان يورمونجاندر والهالينسيس سباحًا رشيقًا وفعالًا. بفضل جسمه الانسيابي وزعانفه القوية، يُعتقد أنه هيمن على السلسلة الغذائية المحيطية باعتباره حيوانًا مفترسًا رئيسيًا. من المحتمل أن يكون نظامه الغذائي يتكون من كائنات بحرية أصغر حجمًا، تتراوح من الأسماك إلى الحبار، مما يوفر لمحة عن النظام البيئي البحري القديم.

يلقي اكتشاف Jormungandr walhallaensis ضوءًا جديدًا على فهمنا لتنوع وتطور الموزاصورات. تم العثور على بقايا أحفورية لهذه المخلوقات في جميع أنحاء العالم، مما أعطى العلماء معلومات قيمة عن المحيطات القديمة التي حكموها ذات يوم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو يورمونجاندر والهالينسيس؟

ج: Jormungandr walhallaensis هو الاسم الذي يطلق على نوع مكتشف حديثًا من الموزاصور، وهو زاحف بحري ضخم آكل للحوم عاش منذ حوالي 80 مليون سنة.

س: كيف تم تسمية يورمونجاندر فالهالينسيس؟

ج: تم تسمية هذا النوع على اسم يورمونجاندر، وهو ثعبان البحر من الأساطير الإسكندنافية، ووالهالا، المدينة القريبة من موقع اكتشاف الحفريات في داكوتا الشمالية.

س: كم كان حجم يورمونجاندر والهالينسيس؟

ج: في حين أن الحجم الدقيق غير معروف، تشير التقديرات إلى أن طول يورمونغاندر والهالينسيس يتراوح بين 40 إلى 50 قدمًا، مما يجعله واحدًا من أكبر الموزاصورات التي تم اكتشافها على الإطلاق.

س: ماذا أكل يورمونجاندر والهالينسيس؟

ج: كان يورمونغاندر والهالينسيس من الحيوانات المفترسة العليا، ومن المحتمل أنه يتغذى على كائنات بحرية أصغر مثل الأسماك والحبار.

س: ماذا يخبرنا اكتشاف Jormungandr walhallaensis عن الموزاصورات؟

ج: يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تنوع وتطور الديناصورات ويعزز فهمنا للنظام البيئي البحري القديم الذي ازدهرت فيه.