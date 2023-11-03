أنواع موساسور المكتشفة حديثًا تحمل اسم ثعبان البحر الإسكندنافي

اكتشف العلماء مؤخرًا نوعًا جديدًا من الموزاصور، وهو من الزواحف البحرية القديمة التي عاشت قبل حوالي 80 مليون سنة. تم تسمية هذا النوع المكتشف حديثًا باسم Jormungandr walhallaensis، على اسم ثعبان البحر الإسكندنافي من الأساطير الإسكندنافية. يشير اسم Jormungandr إلى Midgard Serpent، وهو مخلوق أسطوري من الأساطير الإسكندنافية قيل أنه ولد من الإله المحتال Loki وكان قادرًا على تطويق الكرة الأرضية بأكملها.

تم العثور على حفريات Jormungandr Walhallaensis بالقرب من Walhalla، وهي بلدة في داكوتا الشمالية تستمد اسمها من Valhalla، قاعة الأبطال الكبرى في الأساطير الإسكندنافية. ويعتقد الباحثون أن الاسم يعكس كلا من الأساطير الإسكندنافية والموقع الذي تم اكتشاف الحفريات فيه.

تتكون الحفرية نفسها، المعروفة باسم NDGS 10838، من جمجمة كاملة تقريبًا وفكين وبعض أجزاء الهيكل العظمي، بما في ذلك الأضلاع والفقرات. كان من الممكن أن يبلغ طول الموزاصور حوالي 24 قدمًا (7.3 مترًا) وكان له وجه أنحف مقارنة بالموساصورات الأخرى.

في حين أن Jormungandr walhallaensis يشترك في أوجه التشابه مع الموزاصورات الأخرى، فإنه يمتلك أيضًا ميزات فريدة تميزه عن أقاربه. شكلت بنية جمجمة هذا الموزاصور تحديات للعلماء في تصنيفه، وتشير إلى أن مجموعة الموزاصور قد تكون أكثر تنوعًا مما كان يُعتقد سابقًا.

إن اكتشاف هذا النوع الجديد يبشر بمزيد من الفهم لتطور وتنوع الموزاصورات. يمكن للاكتشافات المستقبلية وتحليل الحفريات الإضافية أن تلقي مزيدًا من الضوء على موقع Jormungandr walhallaensis في شجرة عائلة الموزاصور.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الموزاصور؟

ج: كانت الموزاصورات من الزواحف البحرية الكبيرة آكلة اللحوم والتي عاشت خلال العصر الطباشيري المتأخر، منذ حوالي 66 إلى 85 مليون سنة.

س: كيف حصل يورمونغاندر والهالينسيس على اسمه؟

ج: تم تسمية الموزاصور على اسم ثعبان البحر الإسكندنافي يورمونجاندر من الأساطير الإسكندنافية، وكذلك على اسم مدينة والهالا حيث تم العثور على الحفريات.

س: ما أهمية هذا الاكتشاف؟

ج: إن اكتشاف Jormungandr walhallaensis يضيف إلى فهمنا لتنوع وتطور الموزاصورات في عصور ما قبل التاريخ.

س: ما هي السمات الفريدة ليورمونجاندر والهالينسيس؟

ج: يمتلك Jormungandr walhallaensis مجموعة من السمات من مجموعات موساسور مختلفة، مما يجعل تصنيفها متميزًا وصعبًا.

س: ما هي الأبحاث الإضافية المطلوبة؟

ج: إن إجراء المزيد من الأبحاث، بما في ذلك اكتشاف حفريات إضافية، سوف يساعد في توضيح العلاقة بين يورمونغاندر والهالينسيس والموساصورات الأخرى وتوفير المزيد من الأفكار حول خصائصه البيولوجية وأهميته التطورية.