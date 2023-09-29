يمكن لأداة جديدة لتحرير الجينات تعتمد على تقنية كريسبر أن تُحدث ثورة في العلاجات الجينية

قام فريق من الباحثين بتطوير أداة جديدة لتحرير الجينات لديها القدرة على إحداث ثورة في العلاجات الجينية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية. تم تعديل الأداة، وهي إنزيم يسمى AsCas12f، ليصبح ثلث حجم إنزيم Cas9 الشائع الاستخدام، دون التضحية بالفعالية. يسمح هذا الحجم الصغير بتوصيل الإنزيم بشكل أكثر كفاءة إلى الخلايا الحية.

استخدم الباحثون المجهر الإلكتروني المبرد لتحليل بنية AsCas12f وهندسة النسخة المعدلة. ومن خلال إنشاء مكتبة من الطفرات المحتملة والجمع بين الطفرات المختارة، قاموا بهندسة إنزيم يتمتع بقدرة تحرير أكبر بعشر مرات من النوع الأصلي غير المتحور.

وقد تم إثبات نجاح AsCas12f المهندس في التجارب على الحيوانات، حيث تم إقرانه مع جينات أخرى وتم إعطاؤه للفئران الحية. وأظهرت النتائج أن الإنزيم المعدل لديه القدرة على استخدامه في علاجات الجينات البشرية، بما في ذلك علاج أمراض مثل الهيموفيليا.

إحدى مزايا AsCas12f هي أنه أحد أكثر إنزيمات Cas المدمجة التي تم اكتشافها حتى الآن. يسمح الحجم الأصغر بتغليف أكثر كفاءة في الفيروسات الحاملة، مثل الفيروسات المرتبطة بالغدد (AAVs)، والتي تُستخدم عادةً لتقديم العلاج الجيني. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ AsCas12f على نشاطه وكفاءته، مما يجعله بديلاً واعداً للإنزيم Cas9 الأكبر.

يعترف الباحثون بوجود العديد من التركيبات المحتملة لهندسة نظام تحرير الجينات AsCas12f الأكثر فعالية. يمكن أن يساعد إجراء المزيد من الأبحاث باستخدام النمذجة الحسابية أو التعلم الآلي في تحديد الطفرات المثالية للتحسينات المستقبلية.

وفي الختام، فإن تطوير أداة تحرير الجينات الجديدة القائمة على تقنية كريسبر يوفر إمكانيات جديدة لعلاجات وراثية أكثر كفاءة وفعالية. يسمح الحجم الأصغر لـ AsCas12f بتحسين التوصيل ويقلل من قيود الإنزيمات الأكبر حجمًا. ومع المزيد من البحث والتطوير، يمكن أن تؤدي هذه الأداة إلى علاجات أفضل للمرضى الذين يعانون من اضطرابات وراثية.

مصادر:

- "يكشف التحليل الهيكلي والتجريبي لـ AsCas12f عن سمات جزيئية فريدة ونشاط غير مسبوق لتحرير الجينوم." الخلية، 2023.

- "العلماء يصممون أداة جديدة لتحرير الجينات." جامعة طوكيو، 2023.