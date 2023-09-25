إنزيم أعماق البحار المكتشف حديثًا: طفرة في تحلل بلاستيك PET

توصلت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة كيل، بالتعاون مع باحثين من جامعة هامبورغ وجامعة هاينريش هاينه دوسلدورف، إلى اكتشاف مهم حول تحلل بلاستيك البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET). تكشف الدراسة، التي نشرت في مجلة كيمياء الاتصالات، أن الكائنات الحية الدقيقة من أعماق البحار لديها القدرة على تحليل PET بشكل مستمر من خلال عمل الإنزيم المكتشف حديثًا.

حتى الآن، تم العثور على غالبية الإنزيمات المعروفة المسببة لتحلل PET في البكتيريا أو الفطريات. ومع ذلك، حددت هذه الدراسة موردًا وراثيًا جديدًا من الكائنات الحية في أعماق البحار، وتحديدًا من مجال العتائق. استخدم الباحثون منهجًا ميتاجينوميًا لتحديد وتوصيف إنزيم تحليل PET، المعروف باسم PET46، لأول مرة.

يعرض PET46 خصائص فريدة ويضيف إلى تنوع إنزيمات PET النشطة. يمكنه تحليل جزيئات PET ذات السلسلة الطويلة والقصيرة، مما يتيح التحلل المستمر. يستخدم الإنزيم أيضًا آلية مختلفة لربط الركيزة مقارنة بالإنزيمات المعروفة سابقًا والتي تعمل على تحلل PET. يلعب هيكل "الغطاء" المميز الموجود فوق المركز النشط للإنزيم دورًا حاسمًا في ربط الركيزة.

وهذا الاختراق له تطبيقات محتملة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وخاصة بالنسبة للمواد البلاستيكية البحرية والبرية. يتشابه PET46 مع إنزيم يسمى استريز حمض الفيروليك، والذي يشارك في تحلل اللجنين في جدران الخلايا النباتية. نظرًا لأوجه التشابه الهيكلية بين اللجنين وPET، فإن إنزيمات تحليل PET المكتشفة في هذه الدراسة يمكن أن يكون لها آثار على تحويل الأخشاب إلى سماد في تربة الغابات والعمليات الجيوكيميائية الحيوية الأخرى المرتبطة بتحلل PET.

الأهم من ذلك، أن PET46 أثبت أنه أكثر كفاءة في درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بالإنزيمات الأخرى التي تحلل PET. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات تطوير عمليات إنزيمية أكثر فعالية لإعادة تدوير بلاستيك PET وتحلله الحيوي.

كان البحث جزءًا من مشروع PLASTISEA، بقيادة البروفيسور أوتي هنتشيل حميدة من مركز GEOMAR Helmholtz لأبحاث المحيطات في كيل. كانت الدراسة عبارة عن تعاون بين الدكتورة جنيفر تشاو من جامعة هامبورغ والدكتور بابلو بيريز جارسيا، وهو باحث مساعد في مجموعة البروفيسور روث شميتز ستريت في جامعة كيل.

يساهم هذا الاكتشاف في فهمنا للدور البيئي لعتائق أعماق البحار وإمكاناتها في تحلل نفايات PET في المحيط. كما يسلط الضوء على أهمية دراسة وتسخير الإنزيمات من البيئات القاسية لمعالجة قضية التلوث البلاستيكي الملحة.

التعاريف:

– البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET): نوع من البلاستيك يستخدم على نطاق واسع في إنتاج الزجاجات والحاويات.

– الإنزيم: جزيء بروتيني يعمل كمحفز في تفاعلات كيميائية حيوية محددة.

– النهج الميتاجينومي: نهج يتضمن تحليل المادة الوراثية من مجتمع معقد من الكائنات الحية الدقيقة.

– العتائق: مجال من الكائنات الحية الدقيقة وحيدة الخلية التي تختلف وراثيا عن البكتيريا وحقيقيات النوى.

– اللجنين: بوليمر معقد يوفر الدعم الهيكلي للنباتات ويوجد في جدران خلايا أجزاء النبات الخشبية.

– العمليات الجيوكيميائية الحيوية: دورة العناصر والمركبات من خلال العمليات البيولوجية والجيولوجية والكيميائية في النظم البيئية للأرض.

مصادر:

– كيمياء الاتصالات (2023). دوى: 10.1038/s42004-023-00998-z

– جامعة كريستيان ألبريشتس في كييل