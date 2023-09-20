دور الخلايا الجذعية الجديدة في تعظم الدروز الباكر: اكتشاف مذهل

حدد الباحثون في كلية طب وايل كورنيل نوعًا غير معروف سابقًا من الخلايا الجذعية المكونة للعظام والتي تؤدي إلى تعظم الدروز الباكر، وهو الاندماج المبكر للجمجمة عند الرضع. يحدث تعظم الدروز الباكر في طفل واحد تقريبًا من بين كل 2,500 طفل ويمكن أن يعيق نمو الدماغ إذا لم يتم علاجه جراحيًا. تلقي هذه الدراسة الرائدة، المنشورة في مجلة Nature، الضوء على التكاثر غير الطبيعي لنوع معين من الخلايا الجذعية تسمى الخلايا الجذعية DDR2+.

قام فريق الباحثين بفحص الفئران التي لديها طفرة شائعة مرتبطة بتعظم الدروز الباكر البشري، ووجدوا أن هذه الطفرة تؤدي إلى تكاثر غير طبيعي للخلايا الجذعية DDR2+، مما يؤدي إلى اندماج الجمجمة المبكر. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لعلاج تعظم الدروز الباكر عن طريق استهداف وتثبيط نشاط الخلايا الجذعية غير الطبيعي.

للتحقيق في العلاقة بين الخلايا الجذعية المكونة للعظم وتعظم الدروز الباكر، قام الباحثون بهندسة الفئران التي تفتقر فيها الخلايا الجذعية CTSK +، المرتبطة سابقًا بتعظم الدروز الباكر، إلى أحد الجينات المسؤولة عن وظيفتها. وخلافًا لتوقعاتهم، فإن هذه الطفرات لم تنشط الخلايا الجذعية القحفية لدمج صفائح الجمجمة؛ وبدلاً من ذلك، أدت إلى استنفاد هذه الخلايا الجذعية عند الغرز. ترتبط شدة الاندماج بنضوب الخلايا الجذعية CTSK +.

يؤكد المؤلف المشارك الدكتور مات جرينبلات على إمكانات هذا الاكتشاف بقوله: "يمكننا الآن أن نبدأ في التفكير في علاج تعظم الدروز الباكر ليس فقط بالجراحة ولكن أيضًا عن طريق منع نشاط الخلايا الجذعية غير الطبيعي." تثير الدراسة إمكانية تطوير علاجات جديدة تعالج السبب الجذري لتعظم الدروز الباكر، مما يوفر الأمل للرضع والأسر المتضررة من هذه الحالة.

وفي دراسة ذات صلة نُشرت في مجلة Nature عام 2018، حدد فريق البحث نفسه نوعًا مختلفًا من الخلايا الجذعية المكونة للعظام تسمى الخلايا الجذعية CTSK+. دفع هذا الاكتشاف المبكر إلى مزيد من البحث في دور هذه الخلايا الجذعية في التسبب في تعظم الدروز الباكر. وتعتمد هذه الدراسة الأخيرة على نتائج أبحاثهم السابقة، مما يعمق فهمنا للآليات المعقدة الكامنة وراء هذه الحالة.

وبشكل عام، فإن هذا التقدم في فهم تعظم الدروز الباكر يمهد الطريق لتطوير علاجات مستهدفة يمكن أن تحدث ثورة في علاج هذه الحالة وتحسين النتائج للرضع المصابين.

مصادر:

– الطبيعة: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

– نيويورك المشيخي: [الرابط غير متوفر]