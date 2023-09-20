حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

دور الخلايا الجذعية غير الطبيعية في تعظم الدروز الباكر

Byروبرت أندرو

سبتمبر 20، 2023
دور الخلايا الجذعية غير الطبيعية في تعظم الدروز الباكر

تعظم الدروز الباكر هو حالة تنطوي على الاندماج المبكر للجزء العلوي من الجمجمة عند الرضع. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو غير طبيعي للدماغ إذا ترك دون علاج. أجرى الباحثون في كلية طب وايل كورنيل دراسة ما قبل السريرية لفهم الأسباب الكامنة وراء تعظم الدروز الباكر بشكل أفضل.

وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة نيتشر، على واحدة من الطفرات الجينية الأكثر شيوعا المرتبطة بتعظم الدروز الباكر. ووجد الباحثون أن هذه الطفرة تحفز التكاثر غير الطبيعي لنوع غير معروف سابقًا من الخلايا الجذعية المكونة للعظام تسمى الخلايا الجذعية DDR2+. تساهم هذه الخلايا في الاندماج المبكر للجمجمة.

وفي السابق، اكتشف الباحثون نوعًا آخر من الخلايا الجذعية المكونة للعظام المعروفة باسم الخلايا الجذعية CTSK+ في الجزء العلوي من الجمجمة. لقد اشتبهوا في أن هذه الخلايا لعبت دورًا في تعظم الدروز الباكر. ومع ذلك، في هذه الدراسة، وجد الباحثون أن الطفرة الجينية المرتبطة بتعظم الدروز الباكر أدت إلى استنفاد الخلايا الجذعية CTSK +، بدلاً من تنشيطها. وقد قادهم هذا إلى التحقيق في دور الخلايا الجذعية DDR2+.

وكشفت التجارب والتحليلات الإضافية أن الخلايا الجذعية DDR2+ هي المسؤولة عن تحفيز اندماج الغرز بشكل غير طبيعي. تتكاثر هذه الخلايا الجذعية بشكل غير طبيعي عندما تموت الخلايا الجذعية CTSK+، التي تمنع إنتاجها عادة، بسبب طفرة الجين.

قام الباحثون أيضًا بفحص عينات الأنسجة البشرية من جراحات تعظم الدروز الباكر ووجدوا خلايا جذعية مماثلة من نوع DDR2+ وCTSK+. وهذا يسلط الضوء على الأهمية السريرية للنتائج التي توصلوا إليها في الفئران.

بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، يقترح الباحثون أن قمع انتشار الخلايا الجذعية DDR2 + يمكن أن يكون علاجًا محتملاً لتعظم الدروز الباكر. تحقق الخلايا الجذعية CTSK+ هذا القمع عن طريق إفراز بروتين عامل النمو يسمى IGF-1. ويتوقع الباحثون أن محاكاة هذه الأساليب يمكن أن تساعد في منع اندماج الجمجمة غير الطبيعي.

تفتح الدراسة إمكانيات جديدة لعلاج تعظم الدروز الباكر، مما قد يقلل من الحاجة إلى عمليات جراحية متعددة. سوف تركز الأبحاث المستقبلية على تحديد أنواع أخرى من الخلايا الجذعية المكونة للعظام في الجمجمة وزيادة فهم مدى تعقيد هذه الحالة.

مصادر:
– https://weill.cornell.edu/
– دراسة منشورة في مجلة Nature، 2020

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

استراتيجية جديدة لمساعدة الشعاب المرجانية على التعافي: التظليل

سبتمبر 21، 2023 غابرييل بوتا
علوم

تكشف الدراسة أن رؤية الألوان والتلوين غير مرتبطين لدى الرئيسيات

سبتمبر 21، 2023 غابرييل بوتا
علوم

تم اكتشاف بخار الماء في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية GJ 9827 d: عالم مائي محتمل

سبتمبر 21، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

استراتيجية جديدة لمساعدة الشعاب المرجانية على التعافي: التظليل

سبتمبر 21، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

تكشف الدراسة أن رؤية الألوان والتلوين غير مرتبطين لدى الرئيسيات

سبتمبر 21، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

تم اكتشاف بخار الماء في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية GJ 9827 d: عالم مائي محتمل

سبتمبر 21، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

استخدام الضوء "للتحدث" مع النباتات: خطوة نحو إحداث ثورة في الزراعة

سبتمبر 21، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات