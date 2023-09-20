دور الخلايا الجذعية غير الطبيعية في تعظم الدروز الباكر

تعظم الدروز الباكر هو حالة تنطوي على الاندماج المبكر للجزء العلوي من الجمجمة عند الرضع. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نمو غير طبيعي للدماغ إذا ترك دون علاج. أجرى الباحثون في كلية طب وايل كورنيل دراسة ما قبل السريرية لفهم الأسباب الكامنة وراء تعظم الدروز الباكر بشكل أفضل.

وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة نيتشر، على واحدة من الطفرات الجينية الأكثر شيوعا المرتبطة بتعظم الدروز الباكر. ووجد الباحثون أن هذه الطفرة تحفز التكاثر غير الطبيعي لنوع غير معروف سابقًا من الخلايا الجذعية المكونة للعظام تسمى الخلايا الجذعية DDR2+. تساهم هذه الخلايا في الاندماج المبكر للجمجمة.

وفي السابق، اكتشف الباحثون نوعًا آخر من الخلايا الجذعية المكونة للعظام المعروفة باسم الخلايا الجذعية CTSK+ في الجزء العلوي من الجمجمة. لقد اشتبهوا في أن هذه الخلايا لعبت دورًا في تعظم الدروز الباكر. ومع ذلك، في هذه الدراسة، وجد الباحثون أن الطفرة الجينية المرتبطة بتعظم الدروز الباكر أدت إلى استنفاد الخلايا الجذعية CTSK +، بدلاً من تنشيطها. وقد قادهم هذا إلى التحقيق في دور الخلايا الجذعية DDR2+.

وكشفت التجارب والتحليلات الإضافية أن الخلايا الجذعية DDR2+ هي المسؤولة عن تحفيز اندماج الغرز بشكل غير طبيعي. تتكاثر هذه الخلايا الجذعية بشكل غير طبيعي عندما تموت الخلايا الجذعية CTSK+، التي تمنع إنتاجها عادة، بسبب طفرة الجين.

قام الباحثون أيضًا بفحص عينات الأنسجة البشرية من جراحات تعظم الدروز الباكر ووجدوا خلايا جذعية مماثلة من نوع DDR2+ وCTSK+. وهذا يسلط الضوء على الأهمية السريرية للنتائج التي توصلوا إليها في الفئران.

بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، يقترح الباحثون أن قمع انتشار الخلايا الجذعية DDR2 + يمكن أن يكون علاجًا محتملاً لتعظم الدروز الباكر. تحقق الخلايا الجذعية CTSK+ هذا القمع عن طريق إفراز بروتين عامل النمو يسمى IGF-1. ويتوقع الباحثون أن محاكاة هذه الأساليب يمكن أن تساعد في منع اندماج الجمجمة غير الطبيعي.

تفتح الدراسة إمكانيات جديدة لعلاج تعظم الدروز الباكر، مما قد يقلل من الحاجة إلى عمليات جراحية متعددة. سوف تركز الأبحاث المستقبلية على تحديد أنواع أخرى من الخلايا الجذعية المكونة للعظام في الجمجمة وزيادة فهم مدى تعقيد هذه الحالة.

مصادر:

– https://weill.cornell.edu/

– دراسة منشورة في مجلة Nature، 2020