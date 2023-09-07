صخرة فضائية مكتشفة حديثًا تقترب من الأرض على مسافة قريبة

مر كويكب مكتشف حديثا، اسمه C9FMVU2، بالقرب من الأرض اليوم على مسافة 2,500 ميل فقط، أي حوالي 1% من المسافة بين الأرض والقمر. وتم رصد الكويكب الصغير، الذي يبلغ عرضه حوالي 6.5 قدم، لأول مرة قبل ساعات قليلة من أقرب اقتراب له من كوكبنا. وهذه المسافة أقرب بخمس مرات من مدار الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ورغم قربه الشديد، أكدت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أن الكويكب لا يشكل أي تهديد للأرض بسبب صغر حجمه. ولو اصطدم بكوكبنا، لاحترق في الغلاف الجوي، مسببًا كرة نارية مذهلة. ربما تكون بعض الشظايا قد وصلت إلى سطح الأرض، لكنها كانت صغيرة.

وأوضح ريتشارد مويسل، رئيس قسم الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية، أن مسار الكويكب سيتغير بشكل كبير بسبب جاذبية الأرض. ومع ذلك، كان الكويكب أصغر من أن يتمكن علماء الفلك الهواة من رؤيته.

يوجد حاليًا أكثر من 30,000 ألف كويكب معروف قريب من الأرض، لكن حوالي 2,300 منها فقط تعتبر خطرة. تحصل صخرة الفضاء على هذه التسمية إذا كان عرضها أكبر من 460 قدمًا وتتبع مدارًا يجعلها على بعد 20 مسافة قمرية من الأرض. وحتى الكويكبات الأصغر حجمًا يمكن أن تسبب دمارًا كبيرًا إذا اصطدمت بالكوكب.

ولذلك، يعمل علماء الفلك بنشاط على رسم خريطة لعدد الصخور الفضائية القريبة من كوكبنا لضمان الاستعداد في حالة حدوث تصادم غير متوقع. إذا كان هناك كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا في مسار تصادمي، فستحاول وكالات الفضاء تحويله، على غرار مهمة وكالة ناسا الناجحة، وهي المركبة الفضائية لاختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART)، والتي غيرت مدار قمر الكويكب الصغير ديمورفوس العام الماضي.

ومن الضروري مواصلة مراقبة ودراسة الكويكبات القريبة من الأرض لحماية كوكبنا ومنع أي تأثيرات كارثية مستقبلية.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- ناسا.

التعاريف:

– كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا: كويكب يستوفي معايير معينة، بما في ذلك الحجم والقرب من الأرض، والذي يمكن أن يشكل تهديدًا إذا اصطدم بكوكبنا.

- المركبة الفضائية لاختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART): مهمة تابعة لوكالة ناسا تهدف إلى اختبار القدرة على انحراف الكويكبات عن طريق الاصطدام بها.