يلتقط المصورون الفلكيون صورًا مذهلة للمذنب نيشيمورا

واصل المصورون الفلكيون من جميع أنحاء العالم التقاط صور مذهلة للمذنب نيشيمورا أثناء مروره عبر نظامنا الشمسي. وقد جذب هذا المذنب، الذي اكتشفه عالم الفلك الهاوي هيديو نيشيمورا في أغسطس 2023، الاهتمام بسبب رؤيته الرائعة. يعد اكتشاف مذنب باستخدام كاميرا DSLR عادية إنجازًا رائعًا، حيث يتم الآن اكتشاف معظم المذنبات باستخدام التلسكوبات الآلية.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان عشاق المذنب والمصورون الفلكيون يتتبعون المذنب نيشيمورا عن كثب، مما أدى إلى التقاط بعض الصور المذهلة. ومع اقتراب المذنب من أقرب نقطة له من الأرض في 12 سبتمبر، يليه أقرب نقطة من الشمس في 17 سبتمبر، فإن الأسابيع القليلة المقبلة واعدة برصد هذه الظاهرة السماوية. ويقع المذنب حاليا في كوكبة الأسد، ويمكن رؤيته في ساعات الصباح الباكر قبل شروق الشمس.

لإلقاء نظرة على المذنب نيشيمورا، انظر باتجاه الشرق خلال ساعات الفجر. يمكن أن يساعد استخدام تطبيق مراقبة النجوم في تحديد موقع المذنب، بينما يوفر المنظار أو التلسكوب رؤية أوضح. وباستخدام التلسكوبات الأصغر إلى المتوسطة الحجم، يمكن للمرء أن يتوقع رؤية مدار غامض أخضر اللون. ومع ذلك، مع بصريات أكثر قوة، قد يكون من الممكن التمييز بين ذيل المذنب.

لقد قدم المذنب نيشيمورا بالفعل للمصورين الفلكيين لحظات ساحرة. التقط مايكل جاغر، صائد المذنبات الشهير، صورًا مذهلة طوال شهر سبتمبر، بما في ذلك حدث انقطاع الاتصال الناجم عن انفجار الرياح الشمسية. تمكن ستيوارت أتكينسون أيضًا من التقاط شوكة محددة بوضوح في ذيل المذنب. تقدم صورة لورينزو دي كولا تصويرًا مرتكزًا لما يمكن أن يتوقعه مراقبو السماء في الفناء الخلفي عند استخدام المنظار أو التلسكوبات الصغيرة.

إذا كنت مهتمًا بصيد المذنبات أو التقاط صور للأجرام السماوية، فهناك العديد من الموارد المتاحة. يمكن أن يساعدك دليلنا لأفضل المناظير والتلسكوبات في العثور على المعدات المناسبة لاحتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمهتمين بالتصوير الفلكي، نقدم دليلاً حول كيفية تصوير المذنبات، بالإضافة إلى توصيات بشأن الكاميرات والعدسات.

لذا، إذا كنت محظوظًا بما يكفي لالتقاط صورة للمذنب نيشيمورا، فلا تتردد في مشاركتها معنا على [البريد الإلكتروني محمي].

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم

– TheSkyLive.com

– تويتر مايكل جاغر

– ستونهنج Dronescapes على الفيسبوك

– لورينزو دي كولا / نور فوتو عبر غيتي إيماجز