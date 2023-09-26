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العلماء يحددون القارة العملاقة المستقبلية، ومن غير المرجح أن تنضم إليها نيوزيلندا

Byروبرت أندرو

سبتمبر 26، 2023
العلماء يحددون القارة العملاقة المستقبلية، ومن غير المرجح أن تنضم إليها نيوزيلندا

توقع العلماء أن قارة عملاقة تسمى بانجيا بروكسيما، والمعروفة أيضًا باسم بانجيا ألتيما، ستتشكل خلال 250 مليون سنة تقريبًا. يعتمد هذا التكوين المستقبلي للكتل الأرضية على الدورات السابقة للانجراف القاري. وتشير الفرضية إلى أن جميع مناطق الأرض ستندمج معًا، وتجمع أمريكا الجنوبية والشمالية مع أوروبا وأفريقيا، وتغلق المحيطين الأطلسي والهندي. ومع ذلك، ليس من المتوقع أن تكون نيوزيلندا جزءًا من هذه القارة العملاقة.

ويظهر البحث الذي أجراه ألكسندر فارنسورث من جامعة بريستول، أنه إذا تشكلت بانجيا ألتيما، فإن نيوزيلندا ستبقى منفصلة عن الكتلة الأرضية الرئيسية، قبالة سواحل أستراليا. في النموذج الذي تم بحثه، اندمجت سبع قارات في القارة العظمى، تاركة نيوزيلندا كواحدة من آخر الجزر المتبقية. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن تكوين واضمحلال بانجيا ألتيما سيكون له تأثيرات كبيرة على مناخ الأرض وصلاحية الثدييات الأرضية للسكن.

وفقًا للبحث، فإن إنشاء القارة العملاقة واضمحلالها سيؤدي إلى ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون، مما يؤثر على صلاحية الأرض للثدييات الأرضية. تشير الدراسة إلى أن تشكل بانجيا ألتيما يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث "أحداث شديدة الحرارة". يؤكد فارنسورث على أهمية الحفاظ على مناخ بارد ومضياف حتى تزدهر الحياة.

ونشرت الدراسة في مجلة Nature Geoscience يوم الاثنين. على الرغم من استبعاد نيوزيلندا من القارة العملاقة المستقبلية، يواصل العلماء دراسة العمليات الجيولوجية للأرض وإمكانيات تكوينات الكتلة الأرضية المستقبلية.

مصادر:
– علوم الأرض الطبيعية
- نيوشوب
- أشياء

By روبرت أندرو

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