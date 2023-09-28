مدينة نيويورك تغرق وتنهض: دراسة تكشف التهديدات والحلول المحتملة

أجرى باحثون من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجامعة روتجرز مؤخرًا دراسة باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتحليل الحركة الأرضية الرأسية لمدينة نيويورك. وكشفت الدراسة أن المدينة تغرق وترتفع بمعدلات متفاوتة بسبب الأنشطة البشرية والعوامل الطبيعية.

أحد الأسباب الرئيسية للحركة المرصودة هو تعديل سطح الأرض من خلال استصلاح الأراضي وبناء مدافن النفايات. هذه التعديلات تجعل الأرض تحت المباني اللاحقة أكثر قابلية للضغط، مما يؤدي إلى الهبوط. وفي المتوسط، تراجعت منطقة العاصمة بحوالي 1.6 ملم سنويًا. ومع ذلك، فإن بعض الأحياء والمعالم، مثل مدرج مطار لاغوارديا 13/31 واستاد آرثر آش، تغرق بسرعة أكبر.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أيضًا مناطق للارتقاء في شرق ويليامزبرغ وبروكلين وودسايد في كوينز. وترتفع هذه المناطق بنحو 1.6 ملم و6.9 ملم سنويا على التوالي. ولا يزال سبب هذا الارتفاع قيد التحقيق، ولكن يشتبه في أن ضخ المياه الجوفية وآبار الحقن المستخدمة لمعالجة المياه الملوثة قد يلعب دورًا.

إن غرق مدينة نيويورك وارتفاعها لهما آثار كبيرة، خاصة مع ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغير المناخ. يمكن أن تكون الخريطة التفصيلية لحركة الأرض العمودية التي تنتجها الدراسة حاسمة لأغراض رسم خرائط الفيضانات والتخطيط لها. وبينما تستثمر المدينة في الدفاعات الساحلية والبنية التحتية للتخفيف من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، فإن التقديرات عالية الدقة لحركة الأرض توفر معلومات قيمة لهذه الجهود.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية فهم الطبيعة الديناميكية للأرض في المدن الساحلية مثل نيويورك. ومن خلال تحديد المناطق المعرضة للهبوط أو الارتفاع، يمكن لمخططي المدن الاستعداد بشكل أفضل لأحداث الفيضانات والعواصف المستقبلية. ويؤكد أيضًا على ضرورة أخذ العوامل البشرية والطبيعية في الاعتبار عند تقييم استقرار المناطق الحضرية.

المصدر

- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا

– جامعة روتجرز