غرق مدينة نيويورك: الأسباب الطبيعية والبشرية

كشفت دراسة حديثة أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) باستخدام رادار الفتحة الاصطناعية التداخلي (InSAR) أن مدينة نيويورك تغرق. بين عامي 2016 و2023، وجد الباحثون أن المنطقة غرقت بمعدل 0.06 بوصة سنويًا. في حين أن بعض هذا الغرق طبيعي بسبب التكيف التوازني الجليدي، فإن النشاط البشري هو أيضًا عامل مساهم.

خلال العصر الجليدي الأخير، غطت طبقة جليدية نيو إنجلاند، مما تسبب في غرق الأرض تحتها. شهدت المناطق المحيطة بالغطاء الجليدي، بما في ذلك مدينة نيويورك، حركة تصاعدية طفيفة. لكن الآن وبعد ذوبان الجليد، عادت الأرض إلى مستوياتها الطبيعية، مما أدى إلى غرق أرض المدينة.

واكتشفت الدراسة أن مناطق معينة في مدينة نيويورك تغرق بشكل أسرع من المتوسط. تعتبر مدافن النفايات، مثل تلك الموجودة في مدرج مطار لاغوارديا 13/31 وملعب آرثر آش، نقاطًا ساخنة للغرق. وتشهد جزيرة جفرنرز وجزيرة ريكرز، المبنية أيضًا على مدافن النفايات، هبوطًا أيضًا.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أيضًا عن المناطق التي ترتفع فيها الأراضي. في شرق ويليامزبرغ، بروكلين، تتحرك الأرض للأعلى بمعدل 0.06 بوصة سنويًا. وفي وودسايد، كوينز، ارتفعت الأرض بمقدار 0.27 بوصة سنويًا بين عامي 2016 و2019 ولكنها استقرت منذ ذلك الحين. ويعتقد أن ضخ المياه الجوفية وآبار الحقن هي المسؤولة عن هذا الارتفاع على المدى القصير.

سيتم إجراء المزيد من الأبحاث باستخدام InSAR عالي الدقة للتحقيق في هذه التعديلات البيئية المرتبطة بالارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المهام القادمة، مثل مهمة رادار الفتحة الاصطناعية (NISAR) التابعة لمنظمة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، ستساعد في دراسة الإزاحة السطحية على مستوى العالم، مما يوفر بيانات لا تقدر بثمن للتخطيط في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر.

في الختام، غرق مدينة نيويورك هو مزيج من التكيف التوازني الجليدي الطبيعي والعوامل التي يسببها الإنسان مثل مدافن النفايات وضخ المياه الجوفية. إن فهم هذه الظواهر وآثارها أمر بالغ الأهمية للتخطيط الحضري المستقبلي والتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر.

مصادر:

- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)

– جامعة روتجرز