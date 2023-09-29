غرق مدينة نيويورك: دراسة ناسا تكشف السبب

كشفت دراسة حديثة أجرتها وكالة ناسا عن حقيقة مفاجئة حول مدينة نيويورك، وهي أنها تغرق. يتسبب وزن ناطحات السحاب والبنية التحتية الخرسانية في المدينة في غرق مناطق معينة بمعدل 1.6 ملم سنويًا، وهو أسرع من المدينة ككل. وتشمل النقاط الساخنة الغارقة مطار لاغوارديا، واستاد آرثر آش، وحتى جزيرة كوني.

ويمكن أن تعزى هذه الظاهرة إلى الانكماش التدريجي للنهر الجليدي الذي تقع عليه المدينة. لقد ظل النهر الجليدي يذوب منذ 24,000 عام، مما تسبب في هبوطه في مناطق معينة. على سبيل المثال، غرقت مدارج لاغوارديا وملعب آرثر آش بمعدلات 3.7 و4.6 ملم سنويًا، على التوالي، بسبب انكماش النهر الجليدي.

ومع ذلك، لم نفقد كل الأمل. لقد حدد مهندسو نيويورك المناطق التي ترتفع بالفعل. وتشهد مناطق شرق ويليامزبرغ في بروكلين وودسايد في كوينز ارتفاعًا بمعدل 1.6 ملم و6.9 ملم سنويًا على التوالي. ويعتقد أن ضخ المياه الجوفية واستخدام آبار الحقن لمعالجة المياه الملوثة قد يكون من العوامل المساهمة في الارتفاع في هذه المناطق، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النظرية.

وأجرى الدراسة فريق من علماء ناسا وطلاب جامعة روتجرز في نيوجيرسي. وقاموا بتحليل الأحياء الخمسة لمدينة نيويورك - مانهاتن، وكوينز، وبروكلين، وبرونكس، وستاتن آيلاند - باستخدام ملاحظات ثلاثية الأبعاد لقياس حركة السطح والتضاريس من عام 3 إلى عام 2016.

في الختام، في حين أن مدينة نيويورك قد تغرق في مناطق معينة، إلا أن هناك علامات على الارتقاء في مناطق أخرى. يتسبب ثقل البنية التحتية للمدينة في حدوث هبوط، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العوامل التي تساهم في هذه الظاهرة بشكل كامل. توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول جيولوجيا كوكبنا وتسلط الضوء على التفاعلات المعقدة بين النشاط البشري والعمليات الطبيعية.

المصدر: المقال الأصلي