تتيح التكنولوجيا الجديدة للعلماء تصور الموجات الصوتية والعيوب في البلورات

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا في مجال علم المواد من خلال تطوير تقنية تمكنهم من تصور الموجات الصوتية والعيوب المجهرية داخل البلورات. هذا الإنجاز المبتكر لديه القدرة على سد الفجوة بين الحركات الذرية فائقة السرعة والظواهر العيانية.

قام فريق العلماء من جامعة ستانفورد، وجامعة الدنمارك التقنية، ومختبر التسريع الوطني SLAC بتصميم مجهر متطور للأشعة السينية قادر على مراقبة الموجات الصوتية بشكل مباشر على مستوى الشبكة داخل البلورات. ومن خلال تسخير هذه التكنولوجيا، يمكن للباحثين الحصول على رؤى عميقة حول التحولات السريعة للمواد وخصائصها الناتجة.

يلعب التركيب الذري للمواد البلورية دورًا مهمًا في تحديد خصائصها وتطبيقاتها. يعد فهم وجود العيوب والإزاحات الذرية داخل الشبكة البلورية أمرًا بالغ الأهمية لفهم السبب الذي يجعل بعض المواد تصبح أقوى أو أكثر هشاشة في ظل ظروف معينة.

تقليديًا، كان من الصعب دراسة ديناميكيات هذه العيوب والتشوهات في الوقت الفعلي وعلى المقاييس المناسبة. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة الجديدة تعالج هذا القيد بشكل فعال. قام الباحثون بتوليد موجات صوتية داخل بلورة ماسية واستخدموا مجهر الأشعة السينية لالتقاط التشوهات الدقيقة داخل البنية الشبكية للبلورة. ومن خلال المزامنة مع الجداول الزمنية الطبيعية للاهتزازات ذات النطاق الذري، تمكنوا من مراقبة التشوهات بقدر كبير من التفصيل.

لتمييز الانحرافات والعيوب الناجمة عن الموجات الصوتية، وضع العلماء بشكل استراتيجي عدسة أشعة سينية متخصصة على طول الشعاع. قامت هذه العدسة بتصفية الأجزاء الأصلية من البلورة وركزت الملاحظات على المناطق التي توجد بها تغييرات هيكلية.

يقدم هذا التطور الرائد طريقة غير جراحية وعالية الدقة لمراقبة التحولات المادية السريعة. في السابق، كان البحث في هذا المجال يعوقه نقص الأدوات القادرة على التقاط هذه التغييرات السريعة. إن القدرة على تصور وفهم هذه التحولات لها آثار في مجالات مختلفة، بما في ذلك علوم المواد والفيزياء والجيولوجيا والتصنيع.

ومن خلال اكتساب نظرة ثاقبة للتغيرات على المستوى الذري التي سبقت الأحداث العيانية، يمكن للباحثين تعزيز فهمهم لظواهر مثل انتشار الحرارة وديناميكيات الموجات الصوتية. تفتح هذه التقنية الجديدة إمكانيات دراسة الأحداث النادرة الناجمة عن العيوب والمحفزات الموضعية داخل البلورات، وتسليط الضوء على الأحداث المثيرة التي تؤدي إلى تحولات طورية واسعة النطاق، وذوبان، وتفاعلات كيميائية.

نُشرت الورقة البحثية التي تتناول تفاصيل هذا العمل الرائد، بعنوان "التصوير في الوقت الفعلي للموجات الصوتية في المواد السائبة باستخدام الفحص المجهري للأشعة السينية"، في Proceedings of the National Academy of Sciences.

