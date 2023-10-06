اكتشافات جديدة في سديم أوريون: أزواج من الأجسام الشبيهة بالكوكب

كشفت الصور الجديدة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن أزواج من الأجسام الشبيهة بالكواكب في سديم أوريون والتي لم تكن معروفة من قبل. سديم أوريون عبارة عن سحابة بارزة من الغاز والغبار ويمكن التعرف عليها بسهولة في سماء الليل على أنها سيف في كوكبة أوريون. يقع هذا السديم على بعد 1,300 سنة ضوئية من الأرض، وقد أذهل علماء الفلك دائمًا، حيث يقدم عددًا كبيرًا من الأجرام السماوية للدراسة، بما في ذلك الأقراص المكونة للكواكب والأقزام البنية.

لالتقاط هذه الصور، استخدم علماء الفلك كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء، والتي تسمى NIRCam، والتي قدمت فسيفساء مفصلة لسديم الجبار في كل من الأطوال الموجية القصيرة والطويلة للضوء. وكشفت هذه الصور عن معلومات غير مسبوقة واكتشافات مذهلة.

ركز الفلكيان صامويل ج. بيرسون ومارك ج. ماكوجريان على العنقود شبه المنحرف، وهي منطقة داخل السديم يبلغ عمرها حوالي مليون سنة وغنية بالنجوم الشابة. بالإضافة إلى النجوم، لاحظوا أيضًا الأقزام البنية، وهي أجسام تقل كتلتها عن 7٪ من كتلة الشمس وغير قادرة على بدء الاندماج النووي في قلبها. ومع ذلك، ما فاجأهم هو أزواج الأجسام الشبيهة بالكواكب التي لم يروها من قبل.

هذه الأجسام الشبيهة بالكواكب، والتي أطلقوا عليها اسم "الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري" (JuMBOs)، تتراوح كتلتها من 0.6 إلى 13 ضعف كتلة المشتري. يبدو أنها تتحدى النظريات الفلكية الأساسية بسبب خصائصها. عادةً ما تكون المسافة بين الكويكبين JuMBO 200 وحدة فلكية، وتستغرق آلاف السنين لإكمال مدار حول بعضها البعض. كما أنها صغيرة السن، حيث يبلغ عمرها حوالي مليون سنة، مقارنة بنظامنا الشمسي الذي يبلغ عمره 4.57 مليار سنة.

يعترف بيرسون وماكوغريان بأن هذه الاكتشافات تثير العديد من الأسئلة حول تشكيل هذه الكائنات العملاقة. النظريات الموجودة حول تكوين النجوم والكواكب لا تفسر وجودها في سديم أوريون. من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الكواكب مارقة أو كيف أصبحت أزواجًا مرتبطة بالجاذبية. ويؤدي هذا الاكتشاف غير المتوقع إلى مزيد من الملاحظات والنمذجة لفهم أصلها.

وقد أثبت تلسكوب جيمس ويب الفضائي أهميته في التقاط هذه الصور الرائدة. ستوفر الملاحظات المخططة لسديم الجبار في عام 2024 مزيدًا من الأفكار حول تكوين الغلاف الجوي للأجسام الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الباحثين حريصون على استكشاف مناطق أخرى لتشكل النجوم لتحديد ما إذا كانت الأجسام الضخمة موجودة خارج سديم أوريون.

إن اكتشاف هذه الأزواج من الأجسام الشبيهة بالكواكب في سديم أوريون يتحدى فهمنا الحالي لتكوين الكواكب والنجوم. سيكون إجراء المزيد من الأبحاث والملاحظات أمرًا ضروريًا لكشف الألغاز المحيطة بالكائنات JuMBO وأصلها.

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