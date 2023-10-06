صور جديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي تكشف عن كائنات مدهشة في سديم أوريون

كشفت الصور الجديدة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن أزواج غير متوقعة من الأجسام الشبيهة بالكواكب في سديم أوريون. سديم أوريون عبارة عن سحابة لامعة من الغبار والغاز تقع في كوكبة أوريون، على بعد حوالي 1,300 سنة ضوئية من الأرض. لطالما كان هذا السديم مصدر اهتمام علماء الفلك بسبب وفرة الأجرام السماوية، بما في ذلك الأقراص المكونة للكواكب حول النجوم الشابة والأقزام البنية.

باستخدام كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء، تمكن علماء الفلك من التقاط صور مفصلة لسديم أوريون. عند فحص الصورة ذات الطول الموجي القصير، ركز العلماء على مجموعة شبه منحرف، وهي منطقة تضم العديد من النجوم الشابة التي يبلغ عمرها حوالي مليون سنة. ومن بين النجوم، اكتشفوا أيضًا الأقزام البنية، وهي أجسام أصغر من أن تصبح نجومًا بسبب عدم وجود اندماج نووي في قلوبها.

في بحثهم عن الأجسام المعزولة منخفضة الكتلة، حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا. لقد لاحظوا أزواجًا من الأجسام الشبيهة بالكواكب، والتي أطلقوا عليها اسم الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري (JuMBOs). تتمتع هذه الأجسام الضخمة بكتلة تتراوح بين 0.6 و13 مرة كتلة كوكب المشتري، ويبدو أنها تتحدى بعض النظريات الفلكية الأساسية.

وحدد الباحثون 40 زوجًا من الأجسام الضخمة ونظامين ثلاثيين، جميعها في مدارات واسعة حول بعضها البعض. وعلى الرغم من كونها في أزواج، إلا أن هذه الأجسام تقع عادةً على بعد حوالي 200 وحدة فلكية، وهو ما يعادل 200 ضعف المسافة بين الأرض والشمس. وتستغرق هذه الأجسام ما بين 20,000 و80,000 سنة لإكمال مدارها حول بعضها البعض.

تتراوح درجة حرارة هذه الكائنات الضخمة من 1,000 إلى 2,300 درجة فهرنهايت (537 إلى 1,260 درجة مئوية)، وهي صغيرة نسبيًا حيث يبلغ عمرها حوالي مليون عام. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم أصول هذه الأجسام وسبب وجودها في سديم أوريون.

تتحدى هذه النتائج النظريات الحالية حول تكوين النجوم والكواكب. ويشيرون إلى أنه قد تكون هناك فجوات في فهمنا لكيفية حدوث هذه العمليات. لا يزال سديم أوريون مجالًا رائعًا للدراسة بالنسبة لعلماء الفلك، ومع التقدم في التلسكوبات، من المتوقع تحقيق المزيد من الاكتشافات في المستقبل.

التعاريف:

– سديم أوريون: سحابة لامعة من الغبار والغاز تقع في كوكبة أوريون.

– الأقزام البنية: أجسام تتراوح كتلتها بين كتلة الكواكب والنجوم.

– JuMBOs: كائنات ثنائية كتلة كوكب المشتري، أزواج من الأجسام الشبيهة بالكواكب ذات كتل تتراوح بين 0.6 و 13 مرة كتلة كوكب المشتري.

مصادر:

– مقالة CNN: “صور جديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي تكشف عن أزواج مذهلة من الأجسام الشبيهة بالكواكب في سديم أوريون”

– موقع CNN.com: https://www.cnn.com/… (الرابط غير متضمن)